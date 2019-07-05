【駭人聽聞】雲南驚傳14歲少女遭輪姦致死　家屬稱涉案者包括堂兄

近日有網民爆料，去年12月，雲南鎮雄縣發生一宗14歲女生被輪姦致死的案件。發文人以家屬的口吻，懇求內地公安徹查嚴懲。 貼文有披露的一份文件，顯示兩名涉案疑犯涉嫌故意殺人及強姦兩項罪名，已被移送審查起訴。

綜合內媒報道，在開首寫上「求助信」的貼文中，署名「沙祥兵」的男子稱，他還在讀初二的女兒沙圓圓，於2018年12月6日晚，被堂兄沙帥和另一名男子吳長川灌醉，其後被抬到理髮店的床上輪姦，「我女兒被他們輪姦侮辱折磨得已經不省人事昏迷，奄奄一息，命懸一線，他們也不放過我女兒，不但不搶救她的命，反而還要把她背抬到賓館繼續輪姦……」

沙祥兵還說，在案發翌日下午14時，兇手仍未離開，直到女兒沙圓圓被折磨致死，沙帥才逃離現場，吳長川則負責叫人來打掃現場和毀滅證據，以掩蓋強姦殺人的犯罪真相，並商量好逃避法律制裁的口供，企圖重罪輕判。

沙祥兵更痛訴，「兇徒家裏人事販賣毒品的很有錢，仗勢欺人，太囂張陰險毒辣了……懇求公安機關徹查倒地，讓慘無人道的兇徒血債血償，以命抵命，為我女兒討還一個公道。」

相關帖文中披露的一份文件顯示，該案2名疑犯涉嫌2項罪名：故意殺人罪、強姦罪。（網絡圖片）

事件曝光後引起極大關注，鎮雄縣公安局和鎮雄縣委宣傳部相關負責人周五（5日）證實，當地確發生一宗刑事案件，該案涉及未成年人，目前還正在走司法程序，根據相關規定，暫不便披露具體案情。

受害女生的父親沙祥兵接受內媒採訪時回應則稱，貼文反映的內容，是家屬等待該案遲遲未果發出的求助信。他說，案發後經公安機關偵查，做了屍檢，證實兩名疑犯都有性侵女兒。沙祥兵還透露，吳長川尚不滿18歲，屬於未成年人。但這一說法並未得到警方的證實。

此外，鎮雄縣公安局於2018年12月31日開具的《案件辦理進度告知書》稱，對於沙圓圓死亡一案，警方於12月8日對沙帥、吳長川刑事拘留。至今年1月4日，警方向家屬提供的《鑒定意見通知書》稱，死者沙圓圓是在醉酒狀態下吸入嘔吐物致吸入性窒息死亡。

（澎湃新聞）