台女生小學2年級時遭繼兄強姦　悔未懂事無反抗：早有性教育多好

麗絲您好：我不敢跟別人說這件事情，但是我一直把你當成是很好的隱形閨蜜，所以我希望透過你，可以把這件事告訴大家。 我爸爸在我幼稚園中班時，得了猛爆性肝炎走了。留下6歲的我和媽媽肚子裡未出生的弟弟。總之2年後，我媽媽改嫁，繼父是一個離了婚，還帶著3個小孩的暴力男人。 我在國小2年級那年，被繼父的長子強暴（他那時候國一），我不知道什麼是強暴，只知道我不喜歡、很痛、不舒服。長大後，國中老師教了性教育，我才知道這件事情這麼可怕。我告訴了媽媽，我媽媽竟然沒有站在我這邊，她只是淡淡的說： 「你為什麼門沒鎖好。」 我聽得就像被雷劈到一樣，我只能說：「我們住在工廠，房間連門都沒有，是要怎麼鎖。」總之，我恨我媽媽一輩子。我跟我的精神科醫師說：如果鬼有知覺，我的爸爸一定心都碎了（對不起我扯太遠了）。 我曾經想：如果學校在我國小低年級的時候有教性教育，我至少會知道，「被異性壓在身上」是不可以的、也是不對的，至少我當時會反抗，而不是嚇傻在那兒。當大家在為了要不要給國小加入性教育的時候，吵的沸沸揚揚，以上是我的經驗。 我有跟幾個私密的朋友聊天，我發現還有蠻多的朋友，在小時候也曾經被男生的親戚們性侵過，這真的是一件很可怕的事（原來被性侵的案件這麼多， 只是大家都沒說出口）。我們都因為年紀太小，所以都不知道這是不對的，也無力去反抗。我希望麗絲能夠借由我的文章，用麗絲溫暖的言語，告訴大家，小孩也需要適當的性教育。

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位姊妹，謝謝你勇敢的站出來，性教育確實是應該的，因為當我們在處理兒童性侵害案件時，經常會遇到一個問題：

「叔叔（爸爸、哥哥）碰你哪裡？」

「下面、尿尿的地方、小妹妹。」

為什麼不說陰唇、陰道？身體的部位很可恥嗎？是佛地魔不能說嗎？一定要取代號就是了？或者是以後被某些人戲謔的說，鮑魚？這在法律上的差異就是，究竟是強制性交還是強制猥褻，刑度的差異非常大。但是孩子不教，他只好從網路上、同儕中，去學習似懂非懂的詭異「知識」，在耳濡目染中以為牽手就會懷孕、精蟲會鑽入人的腦裡。身體自主權？那不重要，因為大人們說，不給摸就是不乖。

不少父母對子女性教育時，忌諱說「陰唇」、「陰道」身體部位，令孩子遭遇性侵時似懂非懂，不會應對。（性教育教材示意圖，陳焯煇攝／資料圖片））

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迴避性教育的下場

進一步來說，國中小學生不用知道什麼是同性戀？不用認知同志教育？如果教了這個，同性戀就會越來越多，愛滋病就會氾濫？

Hello？從這個邏輯來看，讀完整本聖經，就會變成耶穌？教育，是要讓自己認知到，自己的性傾向不是異常的、是改變不了的、對自己的想法不會充滿罪惡感。而對於別人的性傾向，也會學著尊重，不會以霸凌、嘲笑的方式去欺負別人，這就是教育的重要性。如果不教，難道要讓別的同學以及「澳門首家線上賭場上線啦！」來教？

容我告訴某些家長一句話：「孩子比你想像得厲害多了。」他們可以從網路、同儕找到的不正確資訊，會多到讓你驚嚇中風。而如果自己的孩子剛好是生理男性、心理女性，但是一天到晚被同學霸凌，嘲笑他沒雞雞、娘娘腔，脫他的褲子來驗明正身，這就是沒有性別教育與同志教育的下場。

台灣律師呂秋遠指，父母不應忌諱性教育會令子女學壞，更要讓他們在受傷時，懂得向外界求援。（《無聲吶喊》劇照）

教孩子受傷了懂得求援

各位親愛的家長，你的孩子就是你的孩子，不管他是什麼樣子，都應該是你最愛的寶貝，你以為只要讓孩子被愛包圍，維持良好的親子關係，孩子即便受了委屈，也應該會憑著本能，回到家這個避風港嗎？你可以給孩子所有的愛與支持，可是如果男孩喜歡洋娃娃、插花刺繡，而被同學霸凌，最後做出了讓父母一輩子傷心的選擇，名字出現在新聞上，難道這才是好的嗎？只有家庭裡的愛是不夠的，畢竟孩子只要一進入校園，等於也是踏入一個小型社會，該怎麼教孩子要有一顆堅強的心，受傷了要懂得求援呢？

別擔心你的孩子會被性別教育與同志教育帶壞。事實上，沒有教育，你的孩子不是壞，就是帶別人壞，或是被別人壞。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）