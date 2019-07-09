大埔街坊去「連儂隧道」買砵仔糕忘帶錢　小販叔叔主動免收

多區都出現連儂牆，讓市民寫下心聲，大埔墟站外的連儂場更遍佈整條隧道，變成「連儂隧道」。有名賣糕點的小販一向在該隧道擺賣，一名大埔的網民日前下班，順道去看看連儂牆，不過當她想買砵仔糕時，發現銀包無錢，原打算到櫃員機拿錢再買，想不到小販叔叔毫不介意，更稱「得啦！得啦！唔駛啦！」，又讓她明天再來時才付，令樓主讚嘆「大埔人超有愛，教我如何不愛這個家！」

樓主指，當她想買砵仔糕時，剛好銀包無錢，想不到小販叔叔稱「得啦！得啦！吾駛啦！」

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樓主在facebook群組「大埔」中發文，表示日前下班十分肚餓，想到火車站買2個砵仔糕和順道去看看連儂牆，不過當她買砵仔糕時，「畀錢一刻先發現銀包無錢，散紙包只得6蚊雞」，她本身跟小販叔叔說，先去櫃員機拿錢，轉頭回來再買。但想不到叔叔截住她，說「得啦！得啦！唔駛啦！」、「你聽日畀番我啦！」樓主推卻了幾次，但叔叔依然堅持，於是她將手上的6元給了叔叔，再拿了2個砵仔糕回家。

大埔墟站外的連儂場遍佈整條隧道，變成「連儂隧道」。（連登圖片）

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樓主當晚拿了錢，「即刻返去搵叔叔畀番欠數佢」，叔叔竟然不好意思收錢，還說送個砵仔糕給樓主。叔叔的慷慨令樓主非常驚喜，「天啊！香港邊有人咁做生意㗎？！但其實真係有敢（咁）嘅人㗎！仲要係人情味超濃嘅大埔！」

樓主說，平時叔叔開檔開到好夜，一日站很長時間，所以每次她去火車站也會光顧，希望叔叔早點「賣晒收檔」。她又說，「眼見好多街坊一路食住砵仔糕，一路睇連儂牆，成個畫面超有愛！相信叔叔可以比平時早啲收檔返屋企啦！」