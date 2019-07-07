【逃犯條例】各區湧現「連儂牆」　大埔友自發通宵留守免遭破壞

反《逃犯條例》修訂活動持續，社會氣氛充滿壓力，繼金鐘政府總部門外出現「連儂牆」後，近日在各區亦陸續出現連儂牆，讓巿民以便條紙寫上為香港人打氣字句，抒發心中鬱悶。當中大埔墟港鐵站附近的行人隧道內，連綿不斷的彩色貼組成的連儂牆十分壯觀，有網民擔心遭人刻意破壞，自發在凌晨通宵看守，網民紛紛大讚「大埔人真係好有愛」、「辛苦晒」。

有網民自發通宵看守大埔的「連儂牆」。（fb專頁「Tai Po大埔」圖片）

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連日來「連儂牆」在各區遍地開花，包括沙田、大埔、元朗、粉嶺、西環、柴灣、荃灣、黃大仙、將軍澳、觀塘、長沙灣等地區，均有街坊自發築起連儂牆，當中大埔墟港鐵站附近的行人隧道，牆身幾乎都貼滿彩色便利貼，寫上打氣字句及訴求。一名男網民今日在facebook專頁「Tai Po大埔」發文，指他於凌晨時分放工，「4點幾開始坐喺連儂牆做看更，防止有人手多」，並呼籲經過的大埔友幫忙帶幾個垃圾袋。網民在場看守期間獲街坊送上早餐，令他感動不已。從上載的照片所見，隧道內相當平靜，牆身貼滿整齊的打氣字條，地上則十分整潔。

帖文引來大批網民熱議，紛紛感謝樓主的付出：

男網民自發看守的行為令其他網民大為感動，帖文短短半天已極速吸引超過7000個讚好，不少大埔友均感自豪，「大埔人真係好有愛」、「大埔真係一個特別齊心嘅社區」、「辛苦晒」。亦有人提醒樓主要多休息，「充足的休息才能走更遠的路」，更有人稱無懼有人刻意破壞，「我哋要重建返又有幾難啫？每一次重建只會更加凝聚起大埔人嘅心」。

（fb專頁「Tai Po大埔」）