曱甴匿埋好難搞　日本媽化身band友敲爐頭趕蟑螂　影片笑爆網民

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傳說中，看到1隻蟑螂，代表周圍有100隻在虎視眈眈。這個說法正不正確本編不清楚，但看到1隻強哥優哉游哉的晃過去，不消滅牠實在睡不安枕，特別是當牠趁你轉頭找武器時一溜煙消失不見，更加覺得不找出來不行啊啊啊！

這位日本媽媽想必也是如此。有位網友在Twiiter上分享一段影片，他表示廚房裏突然出現蟑螂，把大家嚇得驚慌尖叫時又消失無蹤，因為擔心牠跑進烤箱裏，推主的媽媽便像鼓王附身似的開始敲擊流理台和烤箱，想把蟑螂趕出來。

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本來只是則家常瑣事和大家分享，沒想到媽媽打擊樂太有節奏感，在Twitter上爆紅，竟引來千萬人的觀看，多才多藝的網友們也開始技癢，試圖把自己融入媽媽打擊樂中～

剛開始是幫媽媽加上配樂♫

（還是召喚蟑螂儀式配樂）

鼓手覺得有趣開始合奏～

鍵盤不甘寂寞也想加入

試着讓媽媽與樂團合作（還幫忙加速是怎樣XD）

之前在廚房合作演出的父子跟媽媽太搭也不能放過

不行，太有趣了！乾脆來熬夜編曲吧XD

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趕蟑螂竟然意外地成為大家的熱話（即睇網民留言▼）

推主看到大家創意無限的影片也笑得合不攏嘴，留言說自己工作上的疲勞都被大家吹走了。還有繪師表示，如果蟑螂聽到推主媽媽的打擊樂，說不定也會開心的跳起舞來XD

不，那個……跳舞甚麼的……還是算了吧💦💦💦

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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