曱甴匿埋好難搞　日本媽化身band友敲爐頭趕蟑螂　影片笑爆網民

傳說中，看到1隻蟑螂，代表周圍有100隻在虎視眈眈。這個說法正不正確本編不清楚，但看到1隻強哥優哉游哉的晃過去，不消滅牠實在睡不安枕，特別是當牠趁你轉頭找武器時一溜煙消失不見，更加覺得不找出來不行啊啊啊！

這位日本媽媽想必也是如此。有位網友在Twiiter上分享一段影片，他表示廚房裏突然出現蟑螂，把大家嚇得驚慌尖叫時又消失無蹤，因為擔心牠跑進烤箱裏，推主的媽媽便像鼓王附身似的開始敲擊流理台和烤箱，想把蟑螂趕出來。

台所に突然のゴキブリ

皆怯えて叫んで騒いでるうちに見失ってしまい魚焼きグリルの中に入ったかもしれないからお母さんがパーカッション奏者のようにゴキブリを刺激しておびき寄せようとしてる pic.twitter.com/jZG48JDaMm — だらっクマ。 (@darakkuma214) 2019年7月7日

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

本來只是則家常瑣事和大家分享，沒想到媽媽打擊樂太有節奏感，在Twitter上爆紅，竟引來千萬人的觀看，多才多藝的網友們也開始技癢，試圖把自己融入媽媽打擊樂中～

剛開始是幫媽媽加上配樂♫

（還是召喚蟑螂儀式配樂）

鼓手覺得有趣開始合奏～

鍵盤不甘寂寞也想加入

さらに色々足させていただきました pic.twitter.com/7lBF7JH5NO — うさよし ／ 飛鳥 (@pf__asuka) 2019年7月7日

試着讓媽媽與樂團合作（還幫忙加速是怎樣XD）

之前在廚房合作演出的父子跟媽媽太搭也不能放過

みんな考えてること一緒で草 pic.twitter.com/WNmkgIjLw0 — omameme (@omamemory) 2019年7月7日

不行，太有趣了！乾脆來熬夜編曲吧XD

趕蟑螂竟然意外地成為大家的熱話（即睇網民留言▼）

推主看到大家創意無限的影片也笑得合不攏嘴，留言說自己工作上的疲勞都被大家吹走了。還有繪師表示，如果蟑螂聽到推主媽媽的打擊樂，說不定也會開心的跳起舞來XD

不，那個……跳舞甚麼的……還是算了吧💦💦💦

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