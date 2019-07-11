日本沐浴露被指洗出女高中生香味　男用家搶購好評：像前女友氣味

有傳少女身上都會散發淡淡的天然體香，到30歲以上就會消失。有廠商開發針對熟齡女性「加齡臭」（老人體臭）的商品，意外大受男用家歡迎，大批男士在網上分享超誇張用後感，指「能散發出JK的味道」、「像高中時前女友的氣味」，導致產品被搶購一空。
近日大批男網民分享購入能洗出「女高中生香味」神奇功效的DEOCO藥用沐浴露及止汗劑。（Twitter圖片）
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近日網絡上出現聲稱可以「洗出JK（女高中生）味道的沐浴露」，不少男性於Twitter分享用後感，指這款產品能洗出「女高中生香味」的神奇功效，引起網民熱議，甚至出現搶購一空的盛況。
其實這款沐浴露是《ROHTO製藥》旗下的DEOCO藥用沐浴露，對象是30歲以上的熟齡女性，針對「加齡臭」，稱含殺菌成分去除異味，可預防體臭及汗臭。
有男網民認為沐浴露的味道的確不一樣，誇張地形容「能散發出JK的味道」、「像高中時前女友的氣味」、「香味與空氣清新劑不一樣，有點樣高中的淋浴室的味道」、「有高中當時交往對象鎖骨的味道...」。
網民直擊，不少產品已售罄。（Twitter圖片）
「風呂上がったら俺からJKの匂いがするwww」みたいな誇張ツイ多いから真面目に1週間使った感想— だーすな@7/15蛙音（シンフォギアコピバン） (@dsn_michael) 2019年7月3日
・風呂上がりはほんのり香るけどいきなりJKはない
・体由来の嫌な臭いがすげー取れる、一日経ってもそんなにしない←重要
・体臭が消えるからリンスすると残り香をモロに感じる
結論:俺からJKの匂いがする pic.twitter.com/btF5dFg97m
亦有人平實地指「洗完澡散發淡淡香味也不會立刻變女高中生，但身體原本討厭的異味減少，即使經過一整天也不太有味道」。
有人指，原以為這個產品會因大家不敢買而滯銷，沒想到見到很多男性開始買，十分驚喜；有男學生則表示整棟男生宿舍都改用這款沐浴露，實行「工學部女子高化計劃」，趕走臭男人陣除。
（Twitter）