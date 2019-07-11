日本沐浴露被指洗出女高中生香味　男用家搶購好評：像前女友氣味

有傳少女身上都會散發淡淡的天然體香，到30歲以上就會消失。有廠商開發針對熟齡女性「加齡臭」（老人體臭）的商品，意外大受男用家歡迎，大批男士在網上分享超誇張用後感，指「能散發出JK的味道」、「像高中時前女友的氣味」，導致產品被搶購一空。

近日大批男網民分享購入能洗出「女高中生香味」神奇功效的DEOCO藥用沐浴露及止汗劑。（Twitter圖片）

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近日網絡上出現聲稱可以「洗出JK（女高中生）味道的沐浴露」，不少男性於Twitter分享用後感，指這款產品能洗出「女高中生香味」的神奇功效，引起網民熱議，甚至出現搶購一空的盛況。

其實這款沐浴露是《ROHTO製藥》旗下的DEOCO藥用沐浴露，對象是30歲以上的熟齡女性，針對「加齡臭」，稱含殺菌成分去除異味，可預防體臭及汗臭。

有男網民認為沐浴露的味道的確不一樣，誇張地形容「能散發出JK的味道」、「像高中時前女友的氣味」、「香味與空氣清新劑不一樣，有點樣高中的淋浴室的味道」、「有高中當時交往對象鎖骨的味道...」。

網民直擊，不少產品已售罄。（Twitter圖片）

亦有人平實地指「洗完澡散發淡淡香味也不會立刻變女高中生，但身體原本討厭的異味減少，即使經過一整天也不太有味道」。

有人指，原以為這個產品會因大家不敢買而滯銷，沒想到見到很多男性開始買，十分驚喜；有男學生則表示整棟男生宿舍都改用這款沐浴露，實行「工學部女子高化計劃」，趕走臭男人陣除。

（Twitter）