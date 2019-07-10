祖母入房借「襪」着　日本男尷尬癌超崩潰：我隻飛機杯嚟㗎！

長輩不熟悉日新月異的科技或會鬧出笑話。有日本男網民分享其婆婆覺得腳熱，向他借用一雙「降溫襪」來穿，他沒有買過即時黑人問號，遂走到婆婆房間，一看即瞬間陷入超尷尬境地，原來其婆婆拿了他的飛機杯當襪子穿了…

樓主指婆婆把自己的2隻飛機杯當成一雙「降溫襪」來用。（Twitter「analKABAO」圖片）

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有日本男網民上周五（5日）於Twitter上載相片，指家中同住的祖母稱覺得熱，走到他的房間借一雙「降溫襪」來穿。他大感奇怪，想來想去也想不起自己有這樣的襪子，忍不住走到祖母房間，驚揭她穿着的，竟是樓主剛買2個粉紅色飛機杯！他形容畫面實在太衝擊，大感哭笑不得尷尬到震。

一對粉紅飛機杯。（Twitter「analKABAO」圖片）

樓主拍片示範幫婆婆脫下一雙「降溫襪」的情況，片中可見粉紅色的膠飛機杯緊緊啜住祖母的腳，在拉扯時如香口膠一般拉得超長，他用力扯了一陣才成功扯掉，情境既尷尬又好笑，「活了21年，沒有想到自己會從祖母的腳拔出飛機杯」、「還有餘溫」。帖文至今已累積逾23萬人讚好。

崩潰的日本男：「活了21年，沒有想到自己會從祖母的腳拔出飛機杯！」

帖文引網民熱烈關注，不少人看畢後大笑不已，認為日本男或會留下陰影，「不要丟掉啊，不然會浪費」、「原來也有很多用途」、「還會繼續用嗎？」；亦有人問：「為甚麼會買兩個？」樓主則淡定地說：「就是兩個」。

（Twitter「analKABAO」）