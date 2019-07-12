【真毒辣】英科學家蜘蛛毒液成份製辣椒醬　辣感似被蜘蛛狠咬

喜歡挑戰自我極限的人想不想嘗試「辣到最高點」？你能想像吃下的辣度就像被毒蜘蛛咬那樣的感覺嗎？如今，已經有科學家專門研發出了這款含有蜘蛛毒液中「肽成分」的「毒液辣椒醬」！吃進去後，全身會出現像被劇毒千里達老虎尾（Trinidad chevron）蜘蛛咬到的體驗，但完全對人體無害，喜歡挑戰吃辣極限的人有口福啦！

英國科學家推出的「Steve's Scientific Sauce」（點圖放大）↓↓↓

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英國科學家史帝夫（Steve Trim）因研究過超過百種的蜘蛛之後，目前竟然推出了同名「史帝夫科學醬料」（Steve's Scientific Sauce )，事實上，這可不是一般的醬料，它是俗稱非常特殊的「毒液辣椒醬」；據說吃下去之後，你會產生像被千里達老虎尾（Trinidad chevron）那類的毒蜘蛛咬到的特殊感覺。

科學家史帝夫（Steve Trim）表示，2年前他開始有研發醬料的想法，而當人們專注於研究蜘蛛毒如何應用在藥品科技時，他發現千里達老虎尾的毒液有辣椒的效用，於是他和研究團隊共花費1年多的時間，萃取毒液中的「肽成分」，接著成功製作出對人體無害且又能深刻體驗到被毒蜘蛛咬的特製辣椒醬。

雖然一般人根本不會想嘗試吃蜘蛛毒液，但是這款「毒液辣椒醬」去年推出之後，已經銷售超過300瓶，愛吃辣的人覺得辣度還好，不過身體還是會發熱，但不擅長吃辣的人，就會覺得太辣無法接受。實際上，蜘蛛毒液中所含的其他成分是否能研發出新型的抗瘧疾藥或止痛藥，目前也是研究團隊研究目標，他們表示，致志於能夠幫助人們的科技研究仍是他們首要的任務。

史帝夫科學醬料官網的建議食譜（點圖瀏覽）↓↓↓

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】