【逃犯條例】連儂牆義工遭打13拳不還手　跆拳道黑帶教遇襲應點做

九龍灣「連儂牆」今日凌晨發生傷人事件，一名中年漢到場接連打傷2人，其中一名穿藍衣男子被狂毆13拳而沒有還手，更被打至一度倒地。捱打的義工姓麥，原來是跆拳道黑帶高手，他事後稱不想誤傷他人及被誣衊打架才不還擊。 事發的片段在網瘋傳，不少巿民擔心遇到襲擊時應如何自保？學習跆拳道超過22年、擁有黑帶4段的洛先生接受《香港01》訪問時表示，一般情況下，巿民突然被襲擊，無論懂不懂武術，很難只用擋格應對，他教路指無論被個人襲擊或是多人圍毆，最理想的做法是找機會逃走，「電影裡打出重圍是騙人的」。

九龍灣連儂牆一名義工遭中年男子揮拳施襲，義工打不還手連中十多拳。（網上片段截圖）

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警方表示，今日凌晨零時46分接獲一宗襲擊傷人案，現場位於牛頭角道77號對開天橋底，警方在案件中拘46歲姓黃男子，他涉嫌「襲擊導致他人身體實際傷害」被帶署。事件中有2人受傷，其中65歲姓李男子面部受傷，36歲姓麥男子的嘴及手受傷，均送往聯合醫院治理，案件由秀茂坪警區刑事部跟進。

受傷的姓麥義工事後透露自己擁有跆拳道黑帶，但不欲誤傷他人及遭誣衊打架，才決定不還手。而麥採取「打不還手」的行動引來網民熱議，認為站在現場被打很危險，又擔心萬一在街上突然遇襲，應如何減輕傷害呢？

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學習跆拳道22年、已是，同樣是黑帶高手的洛先生接受訪問時表示，影片的內容很難作武術分析，因當事人是有理念地決定不還擊。而一般市民面對突襲情況時，保護自己的最好方法，「當然是逃離現場，或者保持適當距離，因為任何的擋格、接觸，都不能百份百避免受傷」。

網民亦熱議如果被一人襲擊或多人圍毆時，沒有武術根底應可如何自保？有人回應指看過一些衝突片段或電影，遇襲者都是倒地縮捲護頭，認為可減輕傷害。洛先生直指這做法只能保護到部分要害，卻反令自己無法觀察對方狀況，對方可能會繼續攻擊，故一般所指的「抱頭」、「倒地護頭護肚」基本上無可能自保，「你包頭就畀人打肚、下陰，你倒地護頭護肚，後腦一樣畀人打，仲要睇唔到環境，甚至更難逃生」。

學習跆拳道超過22年、擁有黑帶4段的洛先生坦言，要在多人包圍中突出重圍實在不太可能，「電影打出重圍是騙人的」。（《葉問》劇照）

洛先生續指，如果是迫不得已亦不能還擊的情況，當然只能儘量保護要害，但如果走無可走甚至被圍毆，坦白說除了盡力逃生外根本別無他法。即使是接受過多年武術訓練的巿民，亦很難只透過還擊和擋格應付襲擊，因只要被捉到空隙，就只有捱打的份兒，「電影裡打出重圍是騙人的」。

市民如見到有人遇襲，又可如何幫忙呢？洛先生舉例指，例如在街場踢波時發生爭執，一般會分隔雙方讓他們抒緩情緒，但如果遇到影片中有人失控打人的情況，最實際是遠離施襲男子。不少人獲悉麥姓義工是跆拳道黑帶，認為他還手必會打贏，甚至可以輕易打到對方重傷。但洛先生指在互動情況下，很難發揮出自己的最大力度，而且現場有太多不確定性，所以最後的忠告還是遠離對方才是上策。

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