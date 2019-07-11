沖繩首間7-11開幕　當地人排長龍掃貨　網民：最近的終於不在台灣

日本連鎖便利店7-11終於登陸沖繩了！今日一大早就傳出逾200人大排長龍「朝聖」的消息，可見當地居民期待已久，場面墟冚。沖繩分公司表示，今次一口氣開14家分店看似很多，而未來5年目標開到250間。大批網民都對此感到高興，直呼：「台灣終於不是最近的。」

日本連鎖便利店7-11趁今天「7-11之日」，宣布在沖繩縣開分店。（Twitter圖片）

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據日媒報道，日本連鎖便利店7-11趁今天「7-11之日」，宣布在沖繩縣開分店，真正稱霸日本版圖。有網民在今朝就目擊到，大批當地市民在店外大排長龍，打算大手入貨嚐鮮。有沖繩人表示，現在隨時可買最新或是限定產品，十分期待。

沖繩分公司表示，未來5年目標會多開250間分店，與全家（FamilyMart）及羅森（Lawson）競爭，並與對手配合當地特色的策略相反，主打「本土」（即內陸地區），已在沖繩縣內設立了2間專用工廠，生產便當、飯糰和點心商品，務求與內陸地區的味道相同。

有網民展示買當日的福袋，全部都是7-11自家品牌產品。（Twitter圖片）

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便利店7-11終於真正稱霸日本版圖。（新聞截圖）

該消息亦令網民感到驚喜，有人買當日的福袋後「打卡」、有則直播店內情況，非常熱鬧。有網民就感觸地指，沖繩終於有自己的7-11，不用再說「最近的7-11在台灣」了。

（朝日新聞、Twitter）