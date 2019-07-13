英女與男友傳相報平安　爸爸一眼見到潤滑劑　網民：世伯先係高手

旅行最緊要打卡，但在住宿房內拍照時，私人物品可能造成尷尬！英國一名女生與男友到土耳其旅遊，乖乖傳合照向媽媽報平安，當媽媽把照片拿給爸爸時即出事，因照片的梳妝枱上竟放了大大枝人體潤滑劑（KY），爸爸看穿後即「大讚」瓶子不錯。女生最初狡辯是男友的「護膝軟膏」，但最終還是尷尬,不已。事件在網上公開後，網民「錯重點」稱女生的爸爸如此眼利，「我猜她爸爸也用同款產品」，又形容其爸爸才是箇中高手。

凱爾西與男友合照傳給媽媽，但沒有先清理梳妝枱，結果被爸爸看到橙色瓶子是潤滑劑，十分尷尬。（「kels」Twitter圖片）

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成人用品公司除了出避孕套，大多還會生產潤滑劑增添情趣，但對一些保守家庭而言，這類東西猶如違禁品。來自英國薩福克（Suffolk）的22歲女生凱爾西（Kelsey）和23歲男友艾略特（Elliot）早前到土耳其安塔利亞（Antalya）旅行。人在他鄉的凱爾西到埗後向媽媽報平安，更傳上自己與男友的合照。

問題來了，原來合照拍到放在梳妝枱上的潤滑劑，瓶子雖然不大，但橙色樽身相當吸睛。而好死不死，媽媽凱爾西的照片拿給爸爸看，爸爸即大讚「不錯的杜蕾斯瓶子」。凱爾西起初仍想死撐，狡辯那瓶是男友的護膝軟膏，可惜有偵探頭腦的爸爸早已把照片放大來看，凱爾西尷尬癌上身，只好「傳波」予男友，稱艾略特現在非常尷尬。

有網民放大圖片查看，笑稱女生的爸爸可能常用同款產物，所以才馬上認出，指世伯是高手。（「kels」Twitter圖片）

百無禁忌的凱爾西其後在Twitter分享事件，網民們紛紛說其爸爸很搞笑，又錯重點指其爸爸一眼「突破盲腸」，「一定是也用同款產品」。有網民則提醒凱爾西下次想避免尷尬，傳照片前一定要檢查清楚，尤其要避免誤傳一些令人更尷尬的裸體照。

凱爾西接受外國傳媒訪問時稱，當時她一心向媽媽報平安，故傳了數張相，完全沒為意拍到潤滑劑，亦沒想到媽媽給了爸爸看，然後爸爸還眼利發現了瓶子。她解釋說是護膝軟膏只是開玩笑，因為男友的膝蓋真的不好，而男友發現自己被「擺上枱」，只是不停大笑。凱爾西形容一家人的關係很好，又笑言下次拍照前會謹記先將潤滑劑放進櫃桶。

（綜合）