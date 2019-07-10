泰女遊英國景點自拍　意外直擊3扒手合力偷銀包　全過程不足5秒

歐洲扒手問題嚴重，一個不留神或令賊人有下手好機會。泰國兩名女子早前到英國旅遊，在倫敦皇宮戲院位置參觀時，用手機自拍周圍情況，意外拍到至少3名小偷純熟偷掉其銀包的過程，全程不到5秒時間。泰女最後無法找回銀包，損失約400英鎊（約HK $3,900）及信用卡。影片上載YouTube後超過170萬次觀看，網民紛紛轉發呼籲大家小心財物，又驚嘆小偷手勢如此熟練。

泰女遊英國時用手機自拍周圍情況，意外拍到至少3名小偷純熟偷掉其銀包的過程。（影片截圖）

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泰國女子Nina Spencer 和 Toi McGurran 6月中到英國旅遊，當日她們正在倫敦皇宮劇院途中自拍記錄行程，她們到達對面馬路後，隨即發現裝有400鎊現金的銀包不翼而飛。

↓↓↓ 3女偷銀包過程逐格睇 ↓↓↓

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翻查片段發現，當兩人過馬路時，有兩名金髮女子緊貼其後，右邊女子微微舉起黑色紙袋以掩護同伴，左邊拿着手機的女子即伸手從Nina袋中取出銀包，再傳及第3名同伴以橙色圍巾遮掩銀包，過馬路後即向另一方向極速離開，整個過程不到5秒，而Nina和Toi完全沒有察覺。

網民看完影片都對小偷熟練的技巧感震驚，亦有人質疑為何小偷明知有鏡頭拍攝都會下手。另有人指歐洲小偷特別喜歡向亞洲遊客下手，故到當地旅遊時要份外小心，有網民則懷疑，片中一名深綠色圍巾女子也是同夥，負責掩護3名同伴。

（綜合）