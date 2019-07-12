【連儂牆】布拉格真連儂場現「香港加油」黃衣人塗鴉　感動網民

「連儂牆」近日在香港各區遍地開花，由市民自發設立的便利貼連儂牆，寫滿市民訴求心聲。遠在捷克布拉格的真‧連儂牆亦被噴上「香港加油」的字句，旁邊則有黃衣人的塗鴉，令人大喊「超感動」。

捷克布拉格的真連儂牆亦被噴上「香港加油」的字句，旁邊則有黃衣人的塗鴉，令人大喊「超感動」。（fb「香港連儂牆 Lennon Wall Hong Kong」圖片）

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Facebook專頁「香港連儂牆」日前上載照片，只見位於布拉格的真‧連儂牆一隅出現「香港加油」4個大字，旁邊則有「黃衣人」背影的塗鴉。有網民在留言欄分享更多照片，指這個月來不少人都在當地留下打氣說話，包括「自己城市自己救」、「守護香港」、「Hong Kong Stay Strong」等，令人相當感動，大呼「起晒雞皮，好感動」。

↓↓↓ 香港遍地開花的連儂牆 ↓↓↓

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布拉格連儂牆成為愛與和平以及反極權的象徵，亦是今天遊客必訪景點之一，但30多年前的它本來只是修道院一面普通的牆，直至80年代披頭四The Beatles成員——約翰連儂John Lennon被暗殺後，有不滿胡薩克共產主義政權的民眾將其肖像及樂曲歌詞塗在牆上，因John Lennon當時被視為反戰、和平的重要象徵，他們又寫下更許多不滿的標語，事件更引發一場學生與警察之間的大規模衝突，參與行動的學生被當局諷刺為「連儂主義者」。

時至今日，連儂牆有個不明文規定，就是只要你有顏料在手，就不必理會前者的塗鴉，而將你想表達的畫作塗在上面，因此連儂牆的模樣不停轉變，唯一條件就是畫作必定要帶出和平反戰的信息。

（綜合）