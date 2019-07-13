大埔連儂隧道管樂團「快閃」奏《海闊天空》　見警到場即散Band

連儂牆於香港各區「遍地開花」，其中港鐵大埔墟站外的「連儂隧道」最大規模，海量Memo紙吸引了不少巿民到場。有網民拍攝到昨晚約10時半，一隊由年輕人組成的管樂團突然現身隧道，各人拿起樂器現場演奏Beyond的《海闊天空》，吸引許多途人駐足觀看。一曲完結之際，剛巧有大批警員到場巡視，樂團見狀立即「散Band」。網民讚嘆管樂團「充分表現出和平、理性、優雅」。

大埔連儂隧道突然出現一隊由年輕人組成的管樂團，拿起樂器現場演奏Beyond的《海闊天空》。（Reeve Lui授權片段截圖）

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大埔墟連儂隧道雖然不時出現衝突，但昨晚亦有十分和諧的一幕，網民「Reeve Lui」於Facebook群組「香港突發事故報料區」分享片段，指晚上約10時半，一隊由年輕人組成的管樂團突然「快閃式」到了大埔連儂隧道，拿起樂器現場演奏Beyond的歌曲《海闊天空》，不但有齊小號、大號及鼓手等人，更有一名指揮，可見功架十足。

Reeve Lui接受《香港01》訪問時指，他本身住在九龍區，於網上看到連儂隧道連日來都被人惡意破壞，但又很快被重新建立，故特意到場親身感受氣氛。他形容昨晚現場「好和諧」、「充分表現出和平、理性、優雅」。他認為「快閃」亦是年輕人表達意見的一種方式，又形容樂團有熱誠，「睇得出佢哋雖然唔係好專業，同埋係好年輕，但會感受到佢哋年輕人其實唔係只係喺新聞電視上所見，咁極端激進……希望多啲人知道香港嘅連儂牆，唔係好多人口中嘅搞革命，而係最和平咁比所有市民大眾表達心聲既方式」。

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在歌曲演奏完結之際，有一群警員來到現場，部分人更手持盾牌，管樂團見狀亦立即「散Band」，迅速散去，未有與任何人發生衝突，其間不少人在場歡呼。Reeve Lui指管樂團非常配合地離開，「一點火花都沒有」。

片段於facebook瘋傳，不少人大讚樂團的年輕人令社區充滿希望及正能量，又與近日示威人士的口號「Be Water」行動如出一轍，「後生仔好可愛」、「有種令人起雞皮嘅感覺」。