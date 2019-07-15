珍珠奶茶狂熱襲日本　鹿角巷名古屋分店開幕　買一杯珍奶排5小時

台式珍珠奶茶的魔力不只瘋魔香港，近年熱潮更傳到日本！當地有網民發現「鹿角巷」分店於名古屋一百貨公司內早前新開張，不少市民得知消息亦衝去分店排隊。豈料人龍「水蛇春」般長，最高峰更要排足5小時，果然夠誇張，連樓主亦感詫異，表示難以接受要花長時間排隊。大批網民亦感嘩然，更笑指：「坐飛機去台灣可能比較快。」

該網民最近行經百貨公司，發現「鹿角巷」新分店開張，遂湊熱鬧走去觀看「排隊盛況」。（「Alter_despair_」Twitter圖片）

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該網民最近行經百貨公司「Gate Tower Mall」，發現「鹿角巷」新分店開張，遂湊熱鬧走去觀看「排隊盛況」。相中可見，分店職員在龍尾舉牌，表示從這裏開始排隊，大概要等候5小時。雖然如此，但人龍仍絡繹不絕，又耐心地排隊等候。

其後樓主又目擊到牌上的時間變成6小時，相信是台式珍珠奶茶的魔力激發起日本人的排隊耐力。樓主後來於Twitter發布相片，表示：「我沒有辨法為一杯珍珠奶茶而排5小時隊。」

相片吸引不少網民討論，他們亦感詫異，又表示：「這時間都可以飛到台灣了」、「「看的我都想排來喝看看」、「說不定日本人真的覺得珍珠咀嚼起來很紓壓」。

有網民更指若從日本飛到台灣買，應該不用花5小時，喝完後回去也只要約7小時，連樓主都笑稱：「這位台灣人說的話，太有說服力了。」

（Twitter）