【健康百科】長者皮膚病煩擾難纏　中醫調理重活血袪瘀除痰養陰

文：梁家俊醫師@中大中西醫（香港中文大學中西醫結合研究所專業顧問、註冊中醫） 人之衰老不單是形態的改變，更主要的是功能上的衰退。人從出生到壯年到成為長者，每個階段都有不同的特點，而長者因身體與臟腑功能的衰退，氣血勞損，當然會百病叢生，皮膚病更是常見和煩擾難纏，曾見有長者因皮膚病的惱人而欲了結餘生甚為可惜。

年紀漸長或會影響陰陽失衡，所以有機會出現長者皮膚病。圖為藝人林盛斌以FaceApp變老模樣。（資料圖片）

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長者皮膚病以血虛風重較多

由於個人生活、飲食、工作環境的不同，情志的順逆皆會影響身體，臟腑功能的衰退程度遲速亦各異。但是其人若已是稟賦不足，護理又不善，疏於補養或被誤導亂補亂調的更甚。隨着年齡日進，衰老加劇，人體陰陽漸見失衡。

常說年過四十而陰氣自半，精氣不足，氣血衰少，陰陽失衡，風、火、痰、瘀所致疾病隨之而至，症多見：痕癢、麻木、色素沉着、或蒼白，損口難收等。當中又以血虛風重所引致為病因的較多，其由於血虛未能榮養肌膚，導致皮膚表面乾燥、粗糙、脫屑、痕癢等症。長期的痕癢會令人寢食難安，失眠則煩躁擾心，情緒低落，飲食欠佳則會營養不良，做成反覆難治，生活素質下降，極度困擾，必需盡快加以治理。

藝人黃翠如與丈夫洪永城以FaceApp變出老年模樣，而真正日漸年長時，身體機能也會出現變化，由於每個人保養身體情況不同，故衰老速度也有不同。（黃翠如ig圖片）

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西醫治理皮膚病會選用類固醇等藥物以作消炎之用，抗組織胺類藥物作止癢之用，抗生素等藥物作治療皮膚受感染之用。從中醫角度理解，由於長者皮膚病多是久病纏綿，治理應從內調節臟腑氣血為主，可從一般皮膚病的基本治療原則上的疏風、清熱、袪濕之法外，尤需隨着皮膚病的形態上酌加活血袪瘀除痰、養陰的藥物，如丹參、赤芍、紅花、桃仁、女貞子、夜交藤、當歸等。方劑可選用滋燥養榮湯：（生地黃、熟地黃、當歸、白芍、甘草、黃芩、秦艽、防風）。生脈散：（人參、麥冬、五味子）。知柏地黃丸：（知母、黃柏、熟地黃、山萸肉、丹皮、山藥、雲苓、澤瀉）等加減運用，這些方劑與藥物皆為筆者之常用，惟仍需審時度勢作出應對，只作參考。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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