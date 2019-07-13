【健康百科】小兒濕疹先天後天有因　中大中醫拆解何種食品宜少吃

文：梁家俊醫師@中大中西醫（香港中文大學中西醫結合研究所專業顧問、註冊中醫） 小兒濕疹是什麼？小兒濕疹是兒童常見及多發的皮膚病之一，有於出生起已見病發，但多是從三個月後始見濕疹，出現紅、癢、鱗屑、水泡和結痂等。在面頰、頭皮、背部、手臂和肘、膝內彎等部位分佈不一。由於小兒是為「啞科」，自身未能清楚訴知，只會以哭啼、亂抓及煩噪不安等表達。每每令一家難安，入夜後尤甚。

小兒濕疹發病有內外兩種原因，其中又以內因為主。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

中醫如何理解濕疹成因？

引起小兒濕疹發病的機理既多且複雜，既有先天與後天之分，亦有內、外因所致。先天多由於父、母親嗜食辛辣、燥熱之品或是情緒波動，煩躁不安，久之肝鬱化火遺熱於小兒，形成了一個過敏性體質，再是後天的疏於調理，引致濕疹。外因是小兒接觸到一些致敏性食物，如牛奶、蛋類等，或物品，如：塵蟎或金黃葡萄球菌等，但每個人的應激反應皆有不同，宜小心注意，不然會做成誤會。內、外因之中又以內因為多，所以文章從內因說起。

小兒濕疹的內因而言，現時小朋友飲食可能不均衡，吃過多的煎炸油膩食品都有可能導致小兒濕疹。（資料圖片）

內因以濕重為首，脾胃失調

內因中以濕重為首，然脾為「痰濕之源」，內濕多由脾失健運引起的，脾胃失於健運關鍵在於好食膏粱厚味，煎炸油膩，或恣縱口腹之慾而發。當前人們生活水平日漸提高，又多是獨生子女，百般嬌縱，飽食過多、過好、過精細，只顧食物的美味，營養之高低、多寡，不管能否消化吸收得了。不少小兒只食肉、蛋、奶、生果，不吃菜蔬與粗糧。這使小兒「肝常有餘而脾常不足」之體更為顯現，助其熱勢熾盛，久之導致小兒大便乾結不暢或便溏泄，甚至原粒不化，小便短澀黃赤，胃不欲納，口舌生瘡，皆為食積於內，導致健運不利。脾胃不和，未能化濕，久之濕邪化熱客於肌膚而濕疹成患。小兒症狀多見皮損丘疹紅腫，鱗屑或水泡繁起，濕疹蔓延，痕癢難耐，小兒受苦，家長受苦，實我見尤憐。

圖中的山楂是其中一種可以除濕的藥物。（資料圖片）

筆者每在治療中除視乎濕疹的成因、病狀、程度下採用散風利濕、清熱涼血、解毒潤燥的基礎療法上，尤要適當地加入一些消導、健脾、除濕之藥物，如雞內金、山楂、厚樸、谷芽、麥芽等，待脾得健運後則風、濕、痰、熱等皆易於消除。其時血得以清，毒得以消，燥得以潤，令濕疹易於痊癒又何愁小兒濕疹之難治呢？此皆筆者愚見，只供參考。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）