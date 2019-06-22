【健康百科】15%港人患腸易激綜合症（IBS）　便秘腹瀉交替別輕視

文： 洪雙雙醫師@中大中西醫（香港中西醫結合醫學研究所專業顧問，科研範疇包括中西醫結合醫學、耳穴治療等） 連煒鈴醫師@中大中西醫（香港中西醫結合醫學研究所專業顧問，科研範疇包括中西醫結合防治腫瘤、腸胃疾病等） 杜勇達醫師@中大中西醫（香港中西醫結合醫學研究所助理講師，科研範疇包括針灸治療痛症、中醫內科脾胃病症等） 腸易激綜合症（Irritable bowel syndrome, IBS）這個名詞或許有人感到熟悉，亦有人感到陌生。據文獻統計全球大概有11%人口有此問題，在香港則佔大概15%人口，情況也算普遍，那到底IBS是甚麼呢？

香港有大約15%人受到腸易激綜合症困擾，雖該病不會致命，但會嚴重影響生活，應盡早求醫。（資料圖片）

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IBS又稱腸敏症或腸躁症，是一種腸道功能紊亂症狀，現時對於其發病機理尚不完全清楚，一般腸道本身並無器質上變化，但相信與遺傳、精神因素、腸道感染等因素有關。患者會反覆出現腹脹、腹滿及大便異常等情況。大便異常可以是腹瀉或便秘，臨床上常見有腹瀉型、便秘型或腹瀉便秘交替型三種，但當中以腹瀉型最為多見。其實一般人間中也會出現上述情況，但若情況每個月出現3、4次，而且持續多於3個月，便很有機會患上IBS。IBS與其它腸道疾病如胃炎、大腸癌也有相似的地方，所以必先排除其他嚴重疾病，以免耽誤治療。

腸易激綜合症（IBS）患者有三種，其中以腹瀉型最為常見。（資料圖片）

中醫對IBS有其獨特的見解，雖然中醫沒有IBS這個病，但屬於「腹痛」、「腹瀉」、「便秘」等範疇。中醫認為情志不遂、飲食不節及過度勞動等致病因素都容易慢慢引起IBS，病位主要是肝、脾、腎三臟。其中以肝鬱及脾虛的病人最為常見。而且，由於IBS病程多數較長而緩慢，所以患者多表現為虛證。症狀除了泄瀉外，還常見腹痛、疲勞、情緒緊張或憤怒時泄瀉加重等。臨床上多以疏肝健脾，益氣補腎為主要治法，可舒緩腹痛及減少泄瀉情況，從而調整腸胃紊亂的情況。亦可按照情況配合針灸、耳穴等作治療，加強治療效果。

中醫治療腸易激綜合症（IBS）的其一中個方法為針炙。（資料圖片）

雖然IBS並無生命威脅，但卻嚴重影響患者的生活質量，若果及早求醫可以有很好的治療效果，因此若出現上述情況，應該立即正視並作出處理。

中大醫學院中西醫結合醫學研究所及消化疾病研究所，正聯同浸大中醫藥學院香港中醫藥臨床研究中心進行關於IBS的臨床研究，希望用中藥改善IBS症狀。有關研究現正招募392名泄瀉型IBS的患者，合資格患者有機會接受為期8周的中藥治療，所得數據只會用作研究用途，費用全免，有興趣者可致電3505 3476查詢。

作者簡介：

「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）