警封路新城市廣場搜捕　趕返歸伯伯：煲緊湯呀　港媽：商場定戰場

《逃犯條例》修訂爭議引發後遺散落到社區，昨沙田舉行大遊行，警嚴陣以待多處大封路，晚上圍捕示威者更引發商場大混戰。不少區內居民因而無辜受累，有伯伯因封路未能直接回家，心急的他忍不住向警察大吼「大佬我煲緊湯呀！」，順便抱怨「4000蚊都派唔好」；另有港媽帶女兒商場內吃飯，沒料撞正警察殺到圍捕，大感危險的她怒問：「商場定戰場？」

沙田遊行後來引發衝突，警方到商場內搜捕更變成大混戰，嚇壞不少無辜居民。（資料圖片：盧翊銘攝）

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「阿SIR我自己一個人行過無事啦，我煲緊湯呀大佬，陣間火燭仲大鑊！」禾輋邨伯伯爭取回家的片段網上瘋傳，伯伯擔心家中煲湯未關火危險，想直接過橋回家，希望警方放行，他激動下稱「你一係攞槍隊住我嚟行，我手無寸鐵」、「我又唔係暴徒……我良民嚟嘅，一個人行之嘛」。

在場警方堅拒反叫他找現場其他人幫忙，「你睇佢哋咁熱心，會幫你嘅。」伯伯聽後即火起，緊扣時事鬧爆「又話關注民生，4000蚊年頭派到年尾，剩係掛住填海」、「放大陸人嚟炒樓，搞到兩萬蚊一個階磚，叫啲後生點做呀」，其貼地言論引起在場人士鼓掌，高呼這些市民心聲特首林鄭最應該聽聽，伯伯其後更自爆是退休公務員，引來其他人致敬。

「阿SIR我自己一個人行過無事啦，我煲緊湯呀大佬，陣間火燭仲大鑊！」

有食客直擊警方殺到大搜捕情況，直指大感恐慌。（網上片段截圖）

另有片段顯示警方殺上私人屋苑平台搜捕，引起居民不滿，高呼「居民想返屋企咋」、「你走啦，走咗就無事架啦」、「呢度私人範圍嚟，無咩事唔應該上嚟」、「阿Sir大家都係香港人」、「阿Sir你咁搞到居民好驚呀」，要求警方離開。

「我眼前的景象是入了戰場一樣，到底我是入了商場定戰埸?」

昨趁假期帶同家人商場吃飯的居民，更從未想過會如身處戰場一樣。有港媽凌晨在網上講述與家人在新城市晚飯的情況，她指當時同行者有老有少，約7時看到不少傷者被抬入羅馬廣場由急救隊急救，所有人兵荒馬亂亂叫亂走，看到如此情況根本吞不下嚥。

警方進入沙田新城市廣場搜捕示威者，商場一度猶如戰場。

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她坦言情況混亂不敢帶家人走上三樓循地鐵站離開，惟看到周圍通道也被封鎖，只能留守餐廳等待，沒料至9時許突見一班警察從地下側門衝入，氣氛變得緊張，其8歲女兒嚇得大哭，「我眼前的景象是入了戰場一樣，到底我是入了商場定戰場?」她透露最終至十時半才和其他食客、急救隊等人在現場年青人指示下，從廣場步行到車公廟站離去。

亦有食客拍到用膳時突見警方衝過的畫面，直指怕被誤當示威者，而且什麼也沒做一樣被大包圍，幸遇沙田中心好心保安親自帶領才能離開，惟走到新城市廣場又發現所有交通都被封鎖，無奈又恐慌下忍不住哭了出來。