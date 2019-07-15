神探女靠小米手環幫閨密捉姦　睇2個數據捉正渣男小三過夜

高科技為生活帶來方便，但對於偷情者來說可能是被抓證據的陷阱。有台灣網民日前在討論區分享，幫助閨密利用小米手環捉姦的故事，指閨密男友到南部公幹時懷疑出軌，樓主靈機一觸發現她們都使用小米手環，兩人亦互相關注健康狀況，因而掌握到每日步數及起牀作息時間，從而推斷男友跟第三者的見面時間，最終當場抓個正着，見證男友到第三者家中過夜。帖文引起熱議，不少網民都驚嘆樓主的偵探頭腦，但亦有人批評樓主玩踢爆令這捉姦工具曝光。

有台灣網民日前在討論區分享，幫助閨密利用小米手環捉姦的故事。（資料圖片）

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有台灣網民前日（13日）在Dcard討論區發文，指日前幫助閨密捉姦，因其交往7年多的男友，4月初被調到南部出差一個月，漸漸對閨密冷淡下來，訊息兩三個小時不回，電話講十幾分鐘就急着掛斷，原以為男方是工作太忙，惟情況持續沒有好轉，男方在電話裏一直迴避問題，聲稱什麼事都沒發生。

樓主指後來該男生公幹完回北部，閨密竟發現他跟第三者曖昧的Line通話記錄，因而大吵一場，男友否認反批評女友不尊重隱私，雙方進入冷戰狀態。約半個月前男友再去南部出差，樓主親眼看到他和另一位女生在一起動作親密，趕緊傳相片給閨密，但其男友還是死口否認，閨密決定南下找足夠的出軌證據。

↓↓↓ 台女5個步驟用小米手環捉姦 ↓↓↓

樓主稱花了好幾天時間在第三者家樓下守候，都沒遇到其男友，認為這樣下去都不是辦法，忽發奇想想到一個破綻，那就是閨密和男友都有配戴小米手環，因連接手環的App有關注好友健康狀況的功能。樓主開始觀察閨密男友每天走的步數，和起牀睡覺時間，發現其作息很有規律，唯獨有幾天會超過午夜12時才睡，從而推斷他是跟小三在一起，另外亦發現他每隔4天就會跟對方見面，再經過一兩次跟蹤後，更確定推斷的時間是對的。

掌握閨密男友的行蹤後，樓主指閨密決定當場攤牌，遂在她陪同下，找一個星期六在第三者的家門口等待，男友果然如期出現並走進屋內，最後一絲希望都被打破。心碎的閨密頓時坐在樓梯間崩潰哭泣，「完全不敢相信自己交往那麽久的男友會做出這種事」，最後她們沒有破門入屋捉姦，就只坐在門口待了一整晚，並看到男友摟着女生的腰出門買早餐就靜靜離開，直到前日提出分手。

帖文不足兩天已有逾2600個讚好，網民紛紛留言議論應否拍門當面戳破，「他們一起出門的時候應該衝上去罵的，罵到附近的人都知道這裡有渣男跟小三」，但亦有人認為直接分手更好，「還那麼累抓姦幹嘛，傻眼」。有網民驚嘆樓主的捉姦技術，「是在偵探社實習過嗎？」、「厲害的不是小米是你」，有人則稱這樣公開了，「所有外遇的人，都正在把小米手環跟apple watch拔掉，移除紀錄、移除好友」，更多人大讚樓主是好閨密，「她有你這樣一個好友，夫復何求啊」。