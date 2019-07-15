【沙田遊行】TVB記者無咪牌穿HKAAA反光衣　法新社女記者亦曾穿着

反對《逃犯條例》修訂抗爭持續，昨日於沙田遊行後，在新城市廣場爆發激烈警民衝突，當中記者都一直堅守崗位去報道事件。無綫（TVB）新聞近來被網民質疑立場偏頗，該台記者報道遊行集會時經常被示威者喝倒采和阻撓採訪，甚至有記者遇襲，無綫譴責有關暴力行為，又強調該台報道不偏不倚。 在昨日沙田遊行中，有網民發現無綫記者穿上的橙色螢光衣沒有TVB的標記，相反寫着「HKAAA」（香港業餘田徑總會），引來瘋傳熱議。原來該件反光衣是每年渣打馬拉松期間，田徑總會派發給記者穿着的，背後寫有「記者」字樣，近日反修例示威中，不少記者亦有穿着該件反光衣，例如上周六（13日）上水警民衝突中，在場跌倒的法新社女記者也是穿同一件反光衣。有參與採訪示威的記者表示，反光衣主要功用是顯示記者身份，可理解有關做法。《香港01》正向無綫查詢，正等候回覆。

有網民發現TVB記者穿着的不是寫着「TVB」的螢光衣，而是寫着「HKAAA」。（無綫新聞截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近月，多場大型的遊行集會都爆發警民衝突，記者採訪時都會穿着反光衣和戴頭盔。而昨日在沙田的警民衝突中，有網民發現TVB記者的咪沒有咪牌，而穿着的不是寫着該公司的反光衣，而是寫着「HKAAA」的橙紅色反光衣。原來「HKAAA」是香港業餘田徑總會（Hong Kong Amateur Athletics Association）的縮寫。

旅遊達人項明生在facebook貼出圖片，質疑「究竟係此記者受過田徑特訓，或是業餘田徑協會開台？」，他同時貼出有線新聞記者的圖片，指「同一場合其他電視台記者仍然無畏無懼光明磊落，咪牌及記者背心有齊台徽logo」，有關圖片被網民瘋傳。

法新社女記者周六採訪上水遊行時跌倒受傷，當時亦身穿HKAAA反光衣。（資料圖片/王譯揚攝）

有網民質疑「唔 show TVB 記者證點知你係唔係冒記者？」，但亦有人發現，「HKAAA」的反光背心是渣打馬拉松時業餘田徑總會給記者穿著的，背後寫有「記者」字樣，一般是記者才擁有。有網民形容有關情況是「循環再用」，稱「真係好環保」，又諷刺指田總或是最大的新聞機構。

不過，有網民指在集會現場不時見到同款反光衣，穿着的不止有TVB記者，例如上周六在上水採訪時受傷的法新社女記者，當時亦穿上同一款反光衣，亦有新聞業界指不少同行都擁有該款反光衣，而穿上的主要目的是顯示記者身份，因TVB前線記者採訪時不時受到騷擾阻撓，故能理解有關做法。

有線新聞的記者的反光衣則有標示。（有線新聞截圖）

《香港01》就有關情況向無綫查詢，正等候回覆。電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安則向全體員工發出內部電郵，指無綫成為磨心是「意料之內、心裡有數」，強調新聞部報道「中立」、「不偏不倚」；他又指，記者採訪受阻、遭襲擊；亦有人打破採訪車玻璃；甚至圍堵旗下藝員出席的商場活動，行動已超越和平理性的底線。

李寶安指，公司會全力支持新聞部及其他部門同事，望大家緊守崗位，維護新聞自由及為全港市民提供資訊及娛樂。惟有新聞部員工直指，該電郵是「火上加油」，「同推我哋去死無分別。」