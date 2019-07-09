【逃犯條例】11間大學校長對反修例風波表態　誰最關心學生安危？

《逃犯條例》反修訂風波餘波未了，有示威者更在7月1日衝擊並佔據立法會。香港11所大學管理層，當中包括10間大學校長，以及1間大學的副校監，他們皆發聲明回應事件，各人表態均有不同，讓我們一起來了解。

科大校長史維：對立法會衝擊感到擔憂及痛心

科大校長史維於7月2日向全校發電郵公開信，指為7月1日立法會發生的事件感到擔憂（distressing）和痛心（ heartbreaking）。史維指，縱使多方指需要譴責暴力，但觀乎過去數星期的事態發展，認為需要承認當日大部分年輕及學生示威者，在清楚知道行為後果後，仍希望訴諸行動。史又認為，社會有必要討論今次問題的根源，若不斷舊調重彈或持續的對立只會令社會更加分化。



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Dear members of HKUST: It is distressing and heartbreaking to see how the incident inside the Legislative Council Complex played out yesterday and this morning. As pointed out by many, violence should be condemned. However, observing how things unfolded over the past few weeks, the situation can’t be interpreted as a sign of temporary or single topic discontent only. We need to acknowledge that the protestors, many of them youngsters and students, would want to commit such acts even though they are fully aware of the consequences. While there are possible actions to be pursued by the legal system as well as judgment being rendered by the society, we should discuss the root cause to address the challenges we face. But first and now, appropriate steps must be taken swiftly to diffuse the tension. It is essential that all parties, public or private, adopt an open and approachable attitude in listening to one another by means of direct conversation. It is difficult but this is what has to be done. Repeating identical statements or persistent confrontation will only bring more divide and can’t serve the interest of our home; and Hong Kong will be the ultimate loser. Anyone caring for the future of Hong Kong should make an effort to forge such a conversation. As a concerned citizen and an educator, I stand ready to join hands with you to achieve this goal. Yours sincerely, Wei Shyy President

香港大學校長張翔：破壞性的行動應予譴責

香港大學校長張翔於7月3日發聲明指，對「立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責」，並「呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗」。

▼▼▼▼港大校長聲明全文▼▼▼▼

立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。同時，我也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。在香港當前的困境下，我深信不同意見人士可以文明理性地共處；而只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。

公開大學校長黃玉山：對暴力及違法行為表示譴責

公開大學校長黃玉山發聲明指，見有示威者以武力衝擊立法會大樓，並造成嚴重破壞，對此他感到十分擔憂及痛心，「並對這些暴力及違法行為表示譴責」。他又指，大學一貫認同並尊重學生關心社會事務，亦鼓勵學生以和平理性的方式表達意見，但無論發表意見或採取任何行動時，都必須遵守法律，尊重法治精神，在任何情況下不應該使用暴力。

▼▼▼▼公開大學校長黃玉山回應▼▼▼▼

「我呼籲社會各方能秉持我們的信念，以和平理性的方法，用誠意及開放態度進行溝通及對話，努力化解當前的矛盾，令社會盡快回復正軌。」

香港理工大學校長滕錦光：盼各方建設性對話化解矛盾

在7月1日正式履新的理工大學校長滕錦光，於7月3日向校內師生發電郵指，對衝擊事件感到痛心，盼社會各方即使持不同意見，仍能在互相尊重的基礎上，以冷靜、理性及和平的方式建立具建設性的對話，化解矛盾。

▼▼▼▼理大校長電郵全文▼▼▼▼

各位同事、各位同學： 對於七月一日立法會大樓的衝擊事件，我和你們一樣深感痛心。我們一方面十分明白社會上的情緒，另一方面也非常關注同學的安全和福祉。 無論在任何情況下，暴力始終不是解決問題的方法。法治是香港的核心價值之一，也是香港數十年來賴以成功的基石。我們希望本著共同的目標，令香港繼續成為一個多元自由、寬容和平的社會，冀盼各方即使持不同意見，仍能在互相尊重的基礎上，以冷靜、理性及和平的方式建立具建設性的對話，以化解當前的矛盾。 校長 滕錦光

恒大校長何順文：持續的暴力不能化解現時僵局

恒生大學校長何順文於7月3日向校內同學及職員發公開信，指早前離港數天期間，仍心繫香港情況，擔心學生安危，希望學生們繼續守護香港的核心價值，尊重法治精神。

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「一方面擔心學生的安危，另一方面為時局憂心忡忡。我不禁問，香港為何變得如此撕裂和躁動不安？」 「年青的同學們，前路縱有挑戰，但你們必須珍惜生命，同時保護自身及他人的安全。我希望你們繼續守護香港的核心價值，尊重法治精神。」

城大校長郭位：呼籲各界保持克制及理性討論

香港城市大學郭位於6月14日發出公開信，「呼籲各界保持克制及理性討論，注意自己和他人的安全。如同學有需要，可隨時聯絡學務長郭致偉博士」。

▼▼▼▼城大校長郭位公開信全文▼▼▼▼

城大再次呼籲各界保持克制及理性討論，注意自己和他人的安全。如同學有需要，可隨時聯絡學務長郭致偉博士。 城大經常就不同議題向政府提出訴求和意見，期望政府以誠意及開放心胸與各界人士溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。

嶺大校長鄭國漢：放下成見，重建理性溝通橋樑

嶺南大學校長鄭國漢於7月4日公開回應指，「不能容忍任何暴力行為」，促各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局。

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對於近日社會上發生的一連串衝突，以及本星期初有示威者衝擊立法會大樓的暴力事件，我感到非常憂心。 我理解社會各界對於社會議題持有不同的意見。然而，透過和平、理性和文明的方式表達意見，是我們必須堅守的方向；我們不能容忍任何暴力行為。 我相信，絕大部分市民都樂見一個和諧而穩定的社會。我期盼各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局，以建設性倡議協助解決深層社會矛盾，一起為香港的未來共同努力。 我衷心希望嶺大的學生對於任何社會議題，能堅持獨立思考、慎思明辨， 採用和平、理性和文明的方式表達意見，以社會福祉為依歸。

教大校長張仁良：持續衝擊無助解決困局

香港教育大學校長張仁良於7月4日發公開信指，持續的衝擊、對立無助解決困局，對社會撕裂感到痛心。呼籲各界重新開始對話，政府亦應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲。

▼▼▼▼教大校長回應▼▼▼▼

各位同事、同學︰ 近期社會發生的衝擊和動盪，對香港帶來莫大的震撼。衝突過後，大家是時候冷靜下來，沉澱整理，反思香港未來的前路。綜合各方意見，我相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局；我們亦不能迴避背後的社會矛盾以及成因。 生於斯，長於斯，對於當前社會出現的撕裂，我實在感到痛心。此時此刻，我呼籲各界平心靜氣展開對話之門，以理性及彼此尊重方式開展溝通。政府應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲，以香港長遠福祉為依歸。作為香港的一分子，一切對香港有利的事情，我們都應該考慮，並盡力去做。 我深盼香港可以重新出發，以接納代替對立。 校長 張仁良教授 2019年7月4日

樹仁大學副校監胡懷中：期望同學作無悔青春的抉擇

樹仁大學副校監胡懷中於7月5日向學校學生和教職員發出的仝人書，信中指「對於7月1日示威者衝擊立法會一事，感到心憂神傷」，「暴力從來不是解決問題的方法。現階段若停留於重申立場，諉過指責，於事無補」，「在面對社會及人生的種種挑戰時，作出利眾利己，無悔青春的抉擇」。

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《胡懷中副校監致樹仁仝人書》 各位同學及教職員： 近幾周的社會運動，空前浩大，標誌著香港人為這片我們熱愛的土地，努力發聲。 當中參與者有許多年輕人。對於青年勇於表達意見，爭取理想與公義，本校一貫欣賞支持。可是，七月一日示威者衝擊立法會的場面，確實令我們感到心憂神傷。 我們希望社會各界敞開胸懷，放下成見，柔軟身段，以對話溝通尋求出路，走出當下香港的困局。 暴力從來不是解決問題的方法。現階段若停留於重申立場，諉過指責，於事無補。我們期望同學活出敦仁博物的樹仁精神。在面對社會及人生的種種挑戰時，作出利眾利己，無悔青春的抉擇。 胡懷中 2019年7月5日

中大校長段崇智：成立對話平台促成和解

中大校長段崇智於7月5日向中大學生、同事和校友發出公開信，建議成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，促成和解。

▼▼▼▼中大校長段崇智回應▼▼▼▼

各位同學、同事、校友 : 近日本港社會爆發的矛盾、衝突及其導致的信心危機，著實令人痛心。持續的對峙，只會令當前的社會裂痕擴大至難以修補。 放眼前路，各方必須以開放坦誠的態度，尋找出路，緩和對峙的局面。我建議從速成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府以及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士，集思廣益，讓各界持份者與政府踏出和解的一步。 對話平台有賴各方以最開放、坦誠及和平的態度，放下對抗，認清現況，務實理性地協商，逐步消解社會上的深層次矛盾，讓香港走出陰霾。 我深信大學社群都願意貢獻我們的力量，協助重建這個我們所愛的家，為市民，尤其是年輕的一代，重燃希望，邁步向前。 段崇智 2019年7月5日

浸大校長錢大康：從示威者面上看到絕望

浸會大學校長錢大康於7月8日發公開信指，心情「未曾如此沉重」，從示威者面上看到「絕望、肢體衝突和仇恨」，要解決困局，首要找出問題根源，建議成立與青年對話的大平台，由「理性開明、備受青年人信任的非政治人物」，組成與青年對話的促成者，並不宜政府官員、議員，或有鮮明政治立場的人士擔任。

▼▼▼▼浸大校長錢大康回應▼▼▼▼