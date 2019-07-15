高雲翔澳洲性侵案未完　傳與董璇視訊離婚　網民狂賀：她值得更好

因出演《羋月傳》「義渠王」一角走紅的內地男星高雲翔，去年3月在澳洲被控性侵36歲女子，由於案件未完他未能保釋，其女星妻子董璇不時飛到當地兩頭跑。不過，近日內地媒體突傳兩人5月已秘密離婚，有指與其名下財產安排有關，更指兩人透過「視訊」方式「雲離婚」。雙方未正面回應，惟網民已經當真，在網上熱烈慶賀，直指性侵渣男不配獲好老婆死心塌地，大讚「離得好」、「她值得更好的」。

高雲翔去年捲入性侵案，今傳出他已與妻子秘密離婚。(資料圖片)

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高雲翔被指於今年3月29日在澳洲涉嫌與一位名叫「王晶」（Wang Jing，音譯）的男子，在酒店內性侵一名36歲女子，案件4月開庭審訊，法官指房間內找到精液和血液，雖暫未知誰屬，亦未能證明雙方願意，但至少能證明受害人確實曾在房內與人發生性行為，認為控方證據有力，故拒絕了高雲翔及王晶的保釋申請。

案件仍未審結，與高雲翔育有一女的女星董璇，既要兼顧家庭又要搵錢，不時在內地與澳洲兩頭飛，在性侵風波後曾受訪，聲稱「在今年（去年）以前，我一直覺得自己命挺好的」，她又透露一個人獨撐的辛苦，「現在的我還是那個倔強的姑娘，我不能分心、洩勁，只能把全部的力量放在解決問題上，畢竟家裡上有老、下有小，在外面還有工作，而我是現在家裡唯一一個能扛事的人」，令人心痛並為她感不值。

捲入性侵風波後，高雲翔一直未能回國。(視覺中國)

對於是否與丈夫走下去，當時她稱「以後會怎麼樣，那是以後的事，反而我相信，以我的性格無論面對怎麼樣的情況，總是能靠自己攤（熬）過去」，惟近日卻突然傳出兩人5月早已秘密離婚。據《搜狐娛樂》消息，因應高未能回國，兩人當時是以「視訊」方式來討論離婚事宜，未有面對面辦手續，媒體向女方所屬公司查詢，接電話者未有正面回答。

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網民未知真假先撐董璇離婚離得好：有困境中扛起一個家的勇氣，也有斷捨離的果敢。情義方面，她已經做得足夠多了。

有指離婚一事與雙方名下近億元人民幣財產的安排有關，因男方性侵醜聞影響《巴清傳》播出，年初時唐德影視申請將高雲翔和董璇的北京藝璇文化經紀有限公司財產凍結，現時的離婚安排或與男方不願女方受其拖累有關。

縱使未能確定離婚一事是真是假，惟網民都一片賀喜之聲，不少人大讚女方仁至義盡，認為離婚一事是男方咎由自取，更多人祝福女方的未來，「這麼好的她，值得更好的」。