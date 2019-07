馬蹄露諷示威者垃圾李力持大讚　侄仔馬米高暗替姑姐封鎖李力持fb

藝人馬蹄露不時於facebook就《逃犯條例》修訂草案表態,她除了參加撐警集會,近日更以「荒謬笑話」為題發文,暗諷反修例示威者是「垃圾」,帖文獲撐修例的導演李力持留言「100分」Emoji大讚。馬蹄露的侄子是著名YouTuber馬米高,其政見與姑姐恰恰相反,他昨晚拍片放上網,顯示自己暗裏替姑姐於facebook封鎖了李力持,更指「與其用手指指罵咁辛苦,不如用手指at your fingertips幫佢㩒(撳)幾個制(掣)」。其舉動獲大量網民支持,惟有人擔心會損害他與姑姐的情誼,着他要與跟對方好好溝通及解釋。

馬米高手持估計是姑姐馬蹄露的手機,並在其fb帳戶中封鎖了李力持的帳戶。(馬米高fb片段截圖)

馬蹄露上周五(5日)發文,以「荒謬笑話」為題,疑以「垃圾」影射和暗諷反修例的示威者,帖文獲支持修例和撐警的巿民瘋傳,而一向支持政府的導演李力持亦有在帖文下以「100分」及「笑到喊」的Emoji留言讚好。

馬蹄露貼文內容:

荒謬笑話 垃圾要求回應、否則圍你: 1/爭取垃圾通街有 2/要求撤回垃圾分類 3/撤回定性我係垃圾 4/要求道歉 群衆:去圍垃圾焚化爐啦!

馬蹄露與侄子馬米高雖然政見相反,但兩人感情要好,作為YouTuber的馬米高經常在YouTube教英文,拍短片時不時會找來姑姐馬蹄露客串及合作,當中「跟著姑姐系列」是一起去旅行及登台,顯示兩人並無因政見不同而傷感情。

馬米高昨晚於facebook上載片段,只見馬蹄露坐在其對面,而馬米高手持估計是姑姐的手機,並在其帳戶中封鎖了李力持,而馬蹄露似乎未有為意,沒有作出反對。馬米高指明白近來社會上有很多家庭,可能家人之間會出現意見分歧,「與其用手指指罵咁辛苦,不如用手指 at your fingertips 幫佢㩒(撳)幾個制(掣)」。馬米高更於標籤(Hashtag)中表示,「我要開個笑話班教大家講真正好笑嘅笑話」、「maymay要食多次泥改邪歸正」,他又乘機教英文,指「At Your Fingertips」意思是「容易得到、做到的事」。

不少網民大讚馬米高的做法,「真心欣賞你。如果因為姑姐而流失欣賞你嘅fans實在可惜」、「仲有個高志森」;不過亦有人提醒指「意見可以分歧,但係一家人,唔好被分化」,有網民則擔心馬米高的做法如讓姑姐知道的話,可能會影響感情,建議兩人應多溝通及理性討論。