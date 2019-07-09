馬蹄露諷示威者垃圾李力持大讚　侄仔馬米高暗替姑姐封鎖李力持fb

藝人馬蹄露不時於facebook就《逃犯條例》修訂草案表態，她除了參加撐警集會，近日更以「荒謬笑話」為題發文，暗諷反修例示威者是「垃圾」，帖文獲撐修例的導演李力持留言「100分」Emoji大讚。馬蹄露的侄子是著名YouTuber馬米高，其政見與姑姐恰恰相反，他昨晚拍片放上網，顯示自己暗裏替姑姐於facebook封鎖了李力持，更指「與其用手指指罵咁辛苦，不如用手指at your fingertips幫佢㩒（撳）幾個制（掣）」。其舉動獲大量網民支持，惟有人擔心會損害他與姑姐的情誼，着他要與跟對方好好溝通及解釋。

馬米高手持估計是姑姐馬蹄露的手機，並在其fb帳戶中封鎖了李力持的帳戶。（馬米高fb片段截圖）

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馬蹄露上周五（5日）發文，以「荒謬笑話」為題，疑以「垃圾」影射和暗諷反修例的示威者，帖文獲支持修例和撐警的巿民瘋傳，而一向支持政府的導演李力持亦有在帖文下以「100分」及「笑到喊」的Emoji留言讚好。

馬蹄露貼文內容：

荒謬笑話 垃圾要求回應、否則圍你： 1/爭取垃圾通街有 2/要求撤回垃圾分類 3/撤回定性我係垃圾 4/要求道歉 群衆：去圍垃圾焚化爐啦！

馬蹄露與侄子馬米高雖然政見相反，但兩人感情要好，作為YouTuber的馬米高經常在YouTube教英文，拍短片時不時會找來姑姐馬蹄露客串及合作，當中「跟著姑姐系列」是一起去旅行及登台，顯示兩人並無因政見不同而傷感情。

馬米高昨晚於facebook上載片段，只見馬蹄露坐在其對面，而馬米高手持估計是姑姐的手機，並在其帳戶中封鎖了李力持，而馬蹄露似乎未有為意，沒有作出反對。馬米高指明白近來社會上有很多家庭，可能家人之間會出現意見分歧，「與其用手指指罵咁辛苦，不如用手指 at your fingertips 幫佢㩒（撳）幾個制（掣）」。馬米高更於標籤（Hashtag）中表示，「我要開個笑話班教大家講真正好笑嘅笑話」、「maymay要食多次泥改邪歸正」，他又乘機教英文，指「At Your Fingertips」意思是「容易得到、做到的事」。

+ 5 + 4 + 3

不少網民大讚馬米高的做法，「真心欣賞你。如果因為姑姐而流失欣賞你嘅fans實在可惜」、「仲有個高志森」；不過亦有人提醒指「意見可以分歧，但係一家人，唔好被分化」，有網民則擔心馬米高的做法如讓姑姐知道的話，可能會影響感情，建議兩人應多溝通及理性討論。