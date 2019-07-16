踢拖大媽死纏沙田第一城鎖車隊　不滿拎順豐一分鐘被鎖：你蝦人

沙田第一城的「鎖車隊」享負盛名，其管理公司鎖車速度極快，不時跟車主起爭拗。近日一段影片在網上流傳，只見一名身穿粉紅色連身裙、踢拖大媽在第一城商場對開街道，用雙手拉扯鎖車隊大叔，稱只是去順豐取包裹，並帶鄉音鬧爆「我企喺度你哋都鎖，蝦人啊！」，甚至將大叔壓倒私家車前，其上衣差點被扯爛，要求鎖車隊解鎖。影片引起網上熱議，有網民稱大媽軟硬兼施的態度猶如「二奶問男人拎錢」，又指大叔是否應大叫非禮，有人則同情她，「一分鐘都鎖又真係過分嘅」。

粉紅色大媽用雙手拉扯鎖車隊大叔，並帶鄉音鬧爆「我企喺度你哋都鎖，蝦人啊！」（影片截圖）

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有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，只見影片一開始已有一名粉紅色連身裙、踢拖的女子一手拿着順豐包裝，一手拉扯穿反光衣的鎖車隊職員，鬧爆「你哋咁樣唔啱嘛，一分鐘都鎖」，又指自己「一分鐘拎順豐嘅嘢，又唔係第一次攞，通融一下㗎嘛！」。

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有員工則指已鎖車只能到保安部處理，女子仍堅持要求即場開鎖，批評「已經企到部車隔籬，你都鎖，你話唔喺度都話」、「過份得滯，你蝦人㗎咋」，又說「大不了報警嘅啫」。職員初時都有反抗，但後來已被大媽壓倒車門前，只輕輕說句「爛啦件衫」，而大媽則繼續激動地重覆：「企喺度你哋都鎖就係hi（蝦）人！你hi（蝦）人！」

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影片上載不足一天已有逾1400個讚好，有網民笑言不聽內容，以為是「桃色糾紛」，又問「其實係咪阿叔未畀家用？」，另有人指女子不識規矩，「第一城都敢挑機」，又稱「個男人係咪告得佢非禮？」

另有網民熱議鎖車隊是否合理，「果度出晒名快，係好不近人情，不過私家路冇佢乎」、「沙田第一城鎖車隊好陰濕，一見你落車馬上鎖」。