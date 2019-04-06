網民提破解第一城鎖車大法　換轆走人、自鎖四轆　究竟可唔可行？

新界屋苑沙田第一城出名對違例泊車「零容忍」，而且執法速度之快，被網民稱為「鎖車一城」。近日有連登仔拋出破解鎖車大法，指只需要將車轆直接整個換走，就可以在不繳交解鎖費的情況之下開車走人，有人亦指先自行鎖上4條車轆，使鎖車隊無從入手即可。帖文引來不少網民討論，有人指交少一次罰款的成本是一次車轆，「為啖氣」並不划算，亦有人指出根據法例，車主不能干擾車鎖。 大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時表示，管理公司的確有權以鎖車手段，管理違例泊車，不過網民不論以什麼方法離開，本身都已經違泊，管理公司仍可以追討罰款。他指司機如果將車鎖拿走，有可能干犯盜竊，而將4條車轆鎖上的做法雖不犯法，但做法愚蠢。

連登仔上載圖片，指如果被鎖車，只需換車轆走人即可。（連登討論區圖片）

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根據樓主提出的建議，如果司機開車到第一城之後，因為違泊而被人鎖車，其實有方法可以省去320元的解鎖費。他上載3張圖片，第一張可見一部私家車已經被人上鎖，第二張則看到車已經換上後備車轆，第三張則看到原本有車鎖的車轆被放到車尾箱內。

帖文引來大量網民認真討論，有人指出一條車轆的價錢比起罰款高得多，樓主做法根本不化算。於是有人提出，拿走車轆之後，可以將車鎖鋸開，避開罰款。不過有人指出做法或會涉及法律責任，因為司機將車鎖偷走，鎖車隊事前已經拍照記錄，司機難以逃避責任。

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於是有人提出，開車到第一城之前可以先換上舊車轆，待被鎖車之後直接將整條車轆連同車鎖放在地上，待鎖車隊自行回來認領。另外有人考慮「先下手為強」，自己買來4個車鎖，一停車就將4條車轆都鎖上，使鎖車隊「老鼠拉龜，無從入手」。

討論雖然熱烈，不過亦有人十分「心水清」，直指鎖車隊手腳快，「你換得嚟都鎖咗你第二個（轆）」。網民亦都提到，既然會開車到其他地方，「呢啲（泊車）時間同（停車）錢，揸得車就一早預咗啦」。

沙田第一城鎖車隊鎖車速度高，被網民稱為「鎖車一城」。（資料圖片）

就以上各種破解方法，《香港01》記者向大狀陸偉雄查詢，他指出，如私家路由機構或管理公司管理，住戶都會授權管理公司以其認為許可的方法管理違泊，所以鎖車就會是管理公司可以行使的權利，並非無中生有。不過陸偉雄提到，正如一間餐廳的定價貴得不合理，食客可以選擇不光顧，司機如果不滿意一個地方的鎖車規定，可以不開車到該個地方，「簡單嚟講呢，鎖車呢一個決定呢，係佢哋有權嘅，我相信呢一個權我哋唔可以視之為不合法或者不合理」。

對於有網民建議更換有鎖的車轆，之後將車轆連鎖帶走，陸偉雄就指出車鎖是管理公司的財物，拿走會干犯盜竊罪，做法並不可行。而「先下手為強」的自行鎖車手法，陸偉雄表示司機鎖上自己的車轆的確不犯法，這樣做以致管理公司不能鎖車轆亦都沒有犯法，「呢個得嘅，不過蠢啫」，畢竟需要相當的時間和功夫。但陸偉雄都提醒各位司機，即使車輛沒有被鎖上，本身都已觸犯違例泊車，管理公司可以根據車牌資料，追討違泊罰款。

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