【球星教曉我的事】C朗拿度成功非僥倖　食物單調訓練刻苦唔易捱

要說近代足球界傳奇，基斯坦奴．朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）絕對是前列！他擁有超強壯的體能和堅毅的心理質素，成就球隊贏得多場大賽冠軍，自己亦屢次成為世界足球先生。俊朗的外表加上健美的身型，令C朗馳騁球場之餘更當上模特兒，成為廣告界寵兒，成為許多人的偶像，也迷倒萬千女子。 王皓湋在新書《那些球星教曉我的事》中提到C朗的成功故事，完全是「成功非僥倖」的人辦，例如他對飲食十分之有節利，只要有可能影響表現，就絕對不會放進口。他又特別對自己的大腿進行特訓，以盡量提高自己的跳躍高度，甚至連NBA球星都比不上他。C朗在球場上亦展現出領袖風範，在球隊遇上逆境時，C 朗絕不垂頭喪氣，只會昂首鼓勵隊友繼續拼搏。

C朗拿度從效力已久的皇家馬德里轉會至意甲祖雲達斯，狀態依然良好。（資料圖片）

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以下是《那些球星教曉我的事》的內容節錄：

「在球隊表現失望時，C 朗絕不垂頭喪氣，只會昂首鼓勵隊友繼續拼搏。」

基斯坦奴．朗拿度（Cristiano Ronaldo） 全名：Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 出生日期：1985 年2 月5 日 出生地：葡萄牙馬德拉自治區豐沙爾 身高：1.86 米 位置：翼鋒、中鋒 球會資料： 現在所屬：祖雲達斯 球衣號碼：7 號 職業球會： 2002 –2003 士砵亭 2003 – 2009 曼聯 2009 – 2018 皇家馬德里 2018 – 祖雲達斯

C朗拿度是葡萄牙籍球星，多次憑一己之力帶領葡萄牙國家隊在國際賽中前進。（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

成敗從來難以預測，成敗受很多因素影響，運氣、緣份、際遇……或曰，足球界的成功人士皆幸運，其成就在於際遇好壞。然而C 朗拿度必然會反對這看法，他自身的故事也充分體現主觀因素乃成功主因，而非客觀條件。

爭勝心

艾夫拿在一次訪問中分享道，C 朗與時任紅魔中堅里奧費迪南打兵乓球落敗後十分沮喪，結果他在家操練兩週，然後擊敗里奧費迪南。C 朗連跟隊友在閒餘時間的遊戲都如此著緊、追求勝利，其對於比賽勝利的執著更是令人難以置信。艾夫拿也指出，C 朗邀請他到家中吃飯，吃的只有沙律、白開水以及雞肉，吃完後就立即踢球，令艾夫拿苦不堪言。為了保持最佳狀態，C 朗甚至摒棄一切對於身體無益的食物。

C朗拿度的跳躍高度甚至比NBA球星還高，所以不時都會憑頭槌建功。（資料圖片）

跳躍高度

C 朗拿度多次以驚人的高度頂入頭槌建功，例如在二零一二至二零一三年球季歐聯對曼聯，C 朗跳起後膝蓋位置高於艾夫拿的身高。奇徹斯特大學在二零一一年對於他的跳躍高度進行了研究，發現他原地起跳可離地四十四厘米，而跳躍起跳更可離地七十八厘米，比一般NBA 球員更要高七厘米。

而這一切都不是幸運，他每天花費大量時間操練大腿肌肉，又調整跳躍姿勢：雙腿屈曲務求令重心向上移，恍如懸浮於空中。

要成就非凡，C 朗深知所需的不只是技術的磨練，還有心靈的磨練。他必須在球隊兵敗如山倒之際、球員意志消沉之際，毅然奮鬥下去，獨挑大樑，力挽狂瀾，帶領球隊繼續向目標邁進。

在球隊表現失望時，C 朗絕不垂頭喪氣，只會昂首鼓勵隊友繼續拼搏。

力挽狂瀾

在二零一六年的歐聯八強，禾夫斯堡首回合以二比零勝皇家馬德里。次回合C 朗個人上演帽子戲法助皇家馬德里反勝。

而二零一八至二零一九年球季，C 朗已經轉投祖雲達斯，效力的球會改變，其意志依舊不變。二零一九年歐聯十六強，祖雲達斯首回合以零比二落後防守固若金湯的馬體會，C 朗再次展現領袖風範，同樣個人獨取三球助球隊反勝。

成敗在於自身

在成功之路上，縱然會面對各種未知數：運氣、緣份、際遇……但C 朗的故事告訴我們，既然客觀條件無法控制，我們唯有盡己之力，磨練自身，兵來將擋，水來土掩。短期而言，一仗的勝敗或受未知數影響，使自己抱憾敗陣，但長遠而言，勝負在於自身。若抱持著C 朗的毅力與勇氣，成功之果終有一日會萌芽。

書名：《那些球星教曉我的事》，作者：王皓湋。（紅出版提供）

作者：王皓湋

自中一開始便開始愛上足球。留意各大聯賽比賽，也愛留意球星的生涯及他們的發展。

建立了YouTube頻道分享在FM模擬各種球員組合對球賽結果的可能性作分析；也有自己的網上專欄，分享戰術評論、球員傳記、領隊手法等文章。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。