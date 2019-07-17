【球星教曉我的事】世上有種霸氣叫伊巴謙莫域　球壇呂布寸得起！

瑞典球星薩拉坦．伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović）常被香港球迷尊稱為「呂布」，皆因他身高達1.95米，高大健碩的身形每次出場都會霸氣外露，而其多次射入令人難以置信的好球，技術堪稱天下無雙，令這位球星絕對擔得起「呂布」這個名字。 王皓湋在新書《那些球星教曉我的事》中介紹伊巴謙莫域的成名經過，其職業足球生涯中曾經效力多間球會，而且每一次轉會都不會令球迷失望，獻上多次精彩表演。他曾經加盟曼聯，還被奧脫福大帝簡東拿指他只能做王子，但伊巴謙莫域卻寸爆回應自己會做奧脫福之神，最後他亦憑一季29個入球成功令旁人寫個「服」字。很多球迷說，大部分人對於瑞典的認識有二：宜家傢俬及伊巴，他除了在球會表現傑出外，亦是瑞典最廣為人知的代表人物之一，且連續11年成為瑞典最佳球員，足以證其地位及表現。

伊巴謙莫域是瑞典球星，被香港球迷稱為「呂布」。（資料圖片）

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以下是《那些球星教曉我的事》的內容節錄：

「如果要用伊巴的口吻來形容他自己，那我應該說，足球不能沒有伊巴。」

薩拉坦．伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović） 全名：Zlatan Ibrahimović 出生日期：1981 年10 月3 日 出生地：瑞典馬模 身高：1.95 米 位置：前鋒 球會資料： 現在所屬：洛杉磯銀河 球衣號碼：9 號 職業球會： 1999 – 2001 馬模 2001 –2004 阿積士 2004 – 2006 祖雲達斯 2006 – 2009 國際米蘭 2009 – 2011 巴塞隆拿 2010 – 2011 → AC 米蘭（外借） 2011 – 2012 AC 米蘭 2012 – 2016 巴黎聖日耳門 2016 – 2018 曼聯 2018 – 洛杉磯銀河

要形容伊巴謙莫域，相信「霸氣」二字足矣。伊巴的一生離不開這兩個字，他眼裡帶著傲氣，往往愛口出狂言，球迷在譁然之際，心中也不禁生出敬佩之情。對，他是狂妄自大的人，但偏偏他的能力也如此強大，總為他的驕傲增添幾分美感。如果要用伊巴的口吻來形容他自己，那我應該說，足球不能沒有伊巴。

施薩挑機——霸氣十足

在二零一二年的米蘭打比，AC 米蘭獲得一個罰球機會，當時國際米蘭門將施薩嘗試擾亂伊巴，跟他說：「狠狠地射向中間吧。」然後露出一個恥笑的表情。最終伊巴射入罰球，跟施薩說：「不了，我會入球的。」

事隔多年，伊巴對於AC 米蘭還是有特殊的意義。在二零一七年伊巴受重傷後，AC 米蘭發文向伊巴致敬並送上祝福：「一日戰士，一生戰士。伊巴，早日康復！」

+ 6 + 5 + 4

瑞典領袖——遠程倒掛

很多球迷說，大部分人對於瑞典的認識有二：宜家傢俬及伊巴，可見伊巴在瑞典的地位。伊巴為瑞典踢過兩屆世界盃、四屆歐國盃。他也憑六十二個入球成為瑞典國家隊最多入球的球員，同時亦連續十一年贏得瑞典最佳球員的殊榮。

在友誼賽面對英格蘭，伊巴個人大四喜，以一己之力擊敗英格蘭。其中一球足以流芳百世：英格蘭門將祖赫特頭槌解圍，伊巴直接從三十五碼外遠射破網。伊巴這入球贏得二零一三年的普斯卡斯獎，即最佳入球獎。

奧脫福之神——壯志豪情

有奧脫福大帝之稱的簡東拿得知伊巴加盟曼聯後，豪言奧脫福只能有一個皇帝，伊巴只能當王子。然而，伊巴的回應是：我要做奧脫福之神，而非大帝而已。

而伊巴卻做到了，該季於各項賽事共入二十九球，也深深影響身邊的球員，成為大家的摯愛。

伊巴謙莫域現時效力美職球隊洛杉磯銀河，表現一樣出眾。（資料圖片）

征服美職聯——無懼挑戰

三十六歲的伊巴離開曼聯，加盟美職聯的洛杉磯銀河，在地標戰梅開二度助球隊反勝同市勁敵洛杉磯FC。他也在美職聯以美妙的後腳入球攻入其生涯的第五百球，現役球員中只有美斯與C 朗達到此里程碑。

老而彌堅

老驥伏櫪，志在千里。伊巴年紀漸長，卻仍懷雄心壯志，憑著傲氣與高昂鬥志，走過一段又一段崎嶇難行的道路，成就非凡。他的傲氣不讓人反感，反而掀起大家的讚嘆，正是因為他的激情，帶來無數精彩的演出，每每令人驚喜。傲氣背後，蘊藏著無限的努力與堅持。球壇上，實在難以找尋到另一個如此自傲卻又如此厲害的人，如果要用伊巴的口吻來形容他，那我應該說，足球不能沒有伊巴。

書名：《那些球星教曉我的事》，作者：王皓湋。（紅出版提供）

作者：王皓湋

自中一開始便開始愛上足球。留意各大聯賽比賽，也愛留意球星的生涯及他們的發展。

建立了YouTube頻道分享在FM模擬各種球員組合對球賽結果的可能性作分析；也有自己的網上專欄，分享戰術評論、球員傳記、領隊手法等文章。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。