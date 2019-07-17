【球星教曉我的事】夥球王比利兩奪世界盃　加連查自甘墮落早逝

球王比利家傳戶曉，一來是掛靴之前球技高超，二來是烏鴉口例不虛發，其動向當然備受關注。不過，當比利在球場上代表巴西的時候，其身邊還有一位好拍檔「加連查（Garrincha）」，全名是「Manuel Francisco dos Santos」，三度出戰世界盃兩次奪冠。加連查年少成名，惟得志之後卻行為出現偏差，埋下被國家隊拋棄及英年早逝的伏線。 王皓湋在新書《那些球星教曉我的事》中就提到這位巴西傳奇球星的歷史，加連查這個字的英文名「Garrincha」其實是一種細小的雀鳥，皆因加連查身形細小而且天生長短腳。不過他並沒有因為身體的障礙而影響足球天份的發揮，在保地花高的首節操練已經技驚四座。他之後與比利拍檔代表巴西出戰世界盃，兩度捧起大力神盃，可是他成名之後卻時常酗酒及沉迷女色，甚至因為醉駕撞車而害死岳母，最後年僅49歲就因為因肝硬化病逝。

加連查（Garrincha）是巴西傳奇球星之一，曾與球王比利拍檔代表巴西出戰世界盃。（GettyImages／視覺中國）

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以下是《那些球星教曉我的事》的內容節錄：

「與球王比利拍檔，雙雙捧起兩屆世界盃的鋒將，卻寂寂無名，是不幸，抑或咎由自取？」

加連查（Garrincha） 全名：Manuel Francisco dos Santos 出生日期：1933 年10 月28 日 出生地：巴西馬格 逝世日期：1983 年1 月20 日（享年49 歲） 逝世地：巴西里約熱內盧 身高：1.69 米 位置：左翼 球會資料： 現在所屬：已逝世 球衣號碼：7 號 職業球會： 1953 – 1966 保地花高 1966 – 1967 哥連泰斯 1967 – 1968 青年體育會 1968 – 1969 法林明高 1972 – 1973 歐拉利亞

與球王比利拍檔，雙雙捧起兩屆世界盃的鋒將，卻寂寂無名，是不幸，抑或咎由自取？

先天缺陷？天賦異稟？

曼諾爾．法蘭斯高．度斯．山度士，體型瘦削，而且天生脊骨變形，右腳比左腳長六厘米，向內彎曲，而左腳則向外彎曲，因此被其姊稱為加連查（Garrincha），即鷦鷯，一種細小的雀鳥。

他在足球上卻天賦異稟，以出色的盤扭、爆發力見稱。擁有出色天賦的加連查在少年時加盟保地花高，在首節操練已經能輕易地扭過其他球員以及巴西國家隊的防守球員尼頓山度士（Nilton Santos）。不久，加連查處子戰對勃蘇塞索（Bonsucesso）旋即上演帽子戲法，技驚四座。

加連查雖然天生長短腳，但盤扭及爆發力出色，極有足球天份。（GettyImages／視覺中國）

非凡成就

在一九五七年為保地花高贏得聯賽冠軍寶座後，加連查便順理成章成為一九五八年世界盃的巴西國家隊一員。首兩戰巴西隊的領隊費奧拿並沒有給予加連查與比利上陣機會，直至第三戰對蘇聯，加連查才與比利共同登場；加連查接連與右路發難，不斷向蘇聯防守施壓，表現甚為理想，也為他贏得上陣機會。巴西一路高歌猛進，打入決賽。而加連查在決賽上半場兩次助攻華華（Vavá），協助巴西以五比二反勝瑞典。

而一九六二年世界盃才是加連查最亮眼的演出。巴西星將比利在該屆世界盃第二場已經傷出，將進攻重任交予加連查，而加連查也不負所托，在賽事中大放異彩，聲譽鵲起。在對陣智利的四強戰，加連查開賽不足十分鐘便於二十碼外左腳抽入。智利的報章El Mercurio 將加連查形容為外星人，在頭條中問「加連查來自哪個星球？」。最終加連查帶領巴西贏得了一九六二年世界盃，創造盛世。

當比利與加連查一同上陣時，巴西保持不敗。而加連查代表巴西上陣而唯一落敗的比賽，就是一九六六年英格蘭世界盃分組賽對匈牙利，當時比利因傷缺陣，巴西最終以一比三敗陣，而第三場分組賽同樣落敗，於分組賽抱憾出局。

在球會方面，加連查的表現同樣出色，於保地花高效力十二年，贏得三屆聯賽冠軍，亦為球隊上陣達五百場，攻入多於二百個入球。

自甘墮落

「豪華盡出成功後，逸樂安知與禍雙。」加連查贏得無數榮譽後便開始沉淪，自甘墮落，表現每況愈下。酗酒及沉迷女色嚴重影響其狀態。此外，加連查兩度離婚，與前任妻子共育有八名子女，他到處跟女性發生關係，據聞至少有十四名兒女。而且因酗酒問題，他曾經毆打妻子，更因醉駕撞車而害死其岳母。

在一九六六年世界盃後，他遭巴西國家隊棄用，也被保地花高售予其他球會。最終加連查因肝硬化病逝，終年四十九歲。

回歸文初的問題，這位與比利拍檔捧起兩屆世界盃的鋒將，擁有如此糜爛的私生活，實在難以受媒體的吹捧，畢竟球員是不少兒童的模仿對象，加連查難免會讓兒童學習到不良習慣。所以他的寂寂無名是不幸還是咎由自取，由大家自行定奪吧。

書名：《那些球星教曉我的事》，作者：王皓湋。（紅出版提供）

作者：王皓湋

自中一開始便開始愛上足球。留意各大聯賽比賽，也愛留意球星的生涯及他們的發展。

建立了YouTube頻道分享在FM模擬各種球員組合對球賽結果的可能性作分析；也有自己的網上專欄，分享戰術評論、球員傳記、領隊手法等文章。

出版社：紅出版（青森文化）

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。