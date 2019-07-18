【帽事嘅】偷闖婚禮卻驚覺新郎是男友　印度女嬲到當場玩踼爆

「男友結婚，新娘不是我」，這種電視劇情節竟在現實中發生？近日有名印度男子和女友說要籌備哥哥的婚禮，所以很忙無時間陪她，惟女友生疑，遂到婚禮給「驚喜」。沒料到，去現場才發現新郎原來是男友，令她氣得情緒失控，拿出二人親密照作證據大鬧，婚禮頓變修羅場。

渣男庫馬爾（Jaskaran Kumar）一腳搭兩船，結果被外遇對象踢爆。（「DESIblitz」圖片）

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據外媒報道，來自印度旁遮普省Goraya區的庫馬爾（Jaskaran Kumar），與一名女子交往一年半，最近就表示因要參加哥哥的婚禮所以無法陪她，惟女友當下已察覺到不對勁，於是決定去婚禮一查究竟。

翌日早上，其女友就到庫馬爾的村莊，而村民都表示會去他的婚禮，不少賓客都非常驚訝有人突然闖入婚禮。該女子當場崩潰，繼而向新娘家人爆出男方與她早已在4個月前已開始交往，又展示親密照片佐證，迫庫馬爾承認出軌。

婚禮頓變修羅場，最後婚結不成，一無所有。（「DESIblitz」圖片）

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其後，新娘的家人停止婚禮，並立即報警。庫馬爾亦坦承出軌，新娘及其家人也不願再繼續婚事，也不想追究，決定暫時不指控他。

（Desiblitz）