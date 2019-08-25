【金的法庭日誌】酒吧爭執男子一拳打死人　脫誤殺罪關鍵因兩個字

法治精神一向是香港重要的「核心價值」，一般人要認識法律的話，可以有何途徑？大律師潘展平的新書《金的法庭日誌── 一不小心變被告》，以虛構故事深入淺出向讀者講述法庭故事，為公眾提供一個簡便認識法律的途徑。書中人物雖是虛構，但是故事內的法例及程序都是正確。像以下因爭執而一拳擊斃對方的故事來說，潘大狀便以模擬的法庭對話，帶出控辯雙方在誤殺罪上可作之立場，最後解析辯方如何令被告誤殺罪名不成立。

大律師潘展平在新書《金的法庭日誌── 一不小心變被告》，藉着虛構的法庭故事，介紹一些正確的法律知識。圖為香港高等法院。（資料圖片）

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以下是《金的法庭日誌── 一不小心變被告》的內容節錄：

Donald被控誤殺，控方指他在一間酒吧消遣，飲酒及擲飛鏢，與一名飛鏢迷Tim發生爭執，Donald被Tim用膠骰盅打頭，Donald一拳打在Tim的臉上，跟著Tim便昏迷，不久之後便死亡！所以Donald被控誤殺罪。另外Donald打了Tim的朋友一下，所以被控普通襲擊罪。

Donald找金大狀幫忙。

D：我也不知道一拳便會打死他，我絕對不是想打死他的。

金：若是控方要證明誤殺罪，只是需要證明你有意向Tim作出一些傷害，無需要證明你意圖打死他的。

D：但他當時用硬膠做的骰盅打我的頭，我是作出自衛的自然反應，我是無心殺他的。

金：若果陪審團接納你當時的行動是合理的自衛，你可以被判無罪。

男被告Donald被指涉嫌在酒吧與人爭執時，以一拳擊斃一名飛鏢迷Tim，現場有閉路電視錄下他們爭執的過程。圖為閉路電視示意圖。（資料圖片／林振華攝）

審訊當天，控方依賴現場的閉路電視錄影片段及Tim的兩位朋友李先生及何先生的證供去證明控罪。閉路電視片段顯示Donald和Tim因擲飛鏢而發生爭執，Tim用膠骰盅打Donald的頭，Donald一拳打在Tim的臉上，Tim向後跌，跟著便處於昏迷狀態，繼而死亡！李先生跟著作供的內容和錄影電視片段差不多。金大狀盤問李先生。

金：你當時有打Donald的朋友對嗎？

李：啊，只是很細力。

（因為閉路電視有顯示李先生打Donald的朋友，所以李先生不能抵賴）

金：Tim用硬膠做的骰盅打Donald的頭，對嗎？

李：是。

金：Donald只是打了Tim一下，對嗎？

李：對。

金：而這一拳是Donald在被骰盅打頭後的即時反應，對嗎？

李：可以這樣說。

何先生作供，他的證言也和李先生的證言差不多。

Donald選擇不作供，主控作出結案陳詞：「Donald雖然被襲，但不應以過份的暴力來自衛……他打擊Tim的力度過猛，所以Tim才死亡……請各位陪審員裁定Donald誤殺罪名成立。

金：各位陪審員……Donald被襲擊，被Tim用硬膠骰盅打頭，Donald作出自衛是合理的……當時Donald沒法量度自衛的力度，所以不能說他的力度是過大……而且死因是因為後腦撞在地上，導致腦出血，並不是因為拳擊的力度太猛……請各位陪審員裁定Donald誤殺罪名不成立。

法官引導陪審員：「……被告的答辯理由是『自衛』，但是必須使用合理的力度，而不是過份的暴力……」

最後陪審團以7比0裁定Donald誤殺罪名不成立，但是Donald承認了一項普通襲擊，因而被判囚4個月。

金大狀的徒弟Kevin問：「閉路電視顯示那一拳的力量不大，為什麼可以致命呢？」

金：最主要的原因是後腦落地，腦出血而死亡，在一些滑倒的案件中，傷者也可以因同樣的理由而重傷或死亡，所以行路也要小心一點。

控辯雙方作結案陳詞時，分別就死者死因分析被告Donald行為能否視作為合理自衛。（法庭示意圖，《怒火街頭2》劇照）

法律小知識 香港條例第212章《侵害人身罪條例》第7條證點： 任何人被裁定誤殺罪，可處終身監禁及罰繳由法庭判定的罰款。

書名：《金的法庭日誌── 一不小心變被告》 紅出版 （青森文化）

作者：潘展平大律師

曾任暫委裁判官、區域法院暫委法官、高級檢察官、本地檢察官協會副會長、律政司高級職員會主席、律政司職員聯誼會主席、理工大學客席法律講師。

現為香港大學客席法律講師、國際跆拳道香港總會永遠榮譽會長、在清洪資深大律師事務所工作、為執業大律師專責處理民事及刑事案件，尤其是傷亡賠償（包括工傷賠償）、逆權侵佔，業主立案法團案件、商業糾紛、商業罪案及廉政公署案件。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。