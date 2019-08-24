【金的法庭日誌】拳館老闆掌摑兼恐嚇違規員工　簽守行為了事？

與人爭吵期間不免怒氣沖沖，但一時火遮眼口出惡言甚至出手打人，就是干犯了違法行為！大律師潘展平在新書《金的法庭日誌── 一不小心變被告》講述過往遇過的案件，他以虛構的法庭故事點出「普通襲撃」及「刑事恐嚇」的構成因素。被告占美是泰拳拳館老闆，接獲投訴指有教練屢次違規帶被辭退的教練返宿舍，他們更醉酒鬧事而曾經驚動警方。 其後占美再次接到投訴，他斥責犯事教練時雙方發生爭執，占美曾用掌摑對方左臉，又揚言「我會殺咗你」。占美事後被控一項「普通襲撃」及一項「刑事恐嚇」，其後金大狀與律政署磋商後，檢察官同意金大狀的提議，控方同意撤銷控罪，而占美需自簽守行為及向被打教練賠償1萬元。

若在與人吵架時，口出惡言，甚至出手打人，便有可能構成「普通襲撃」及「刑事恐嚇」兩項罪名。（示意圖，資料圖片）

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以下是《金的法庭日誌── 一不小心變被告》的內容節錄：

與人吵架時，不可以動手動腳，也不可以隨便口出「惡言」，否則分分鐘會惹上官非。

占美在16歲便開始在香港學泰拳，預科畢業之後前往英國讀大學，主修經濟學。大學畢業之後回流香港教英文及經濟。但是發覺自己對泰拳的興趣濃厚，而對教書的興趣不大。於是決定用自己的泰拳技術及經濟知識闖天下。他創辦了ＡＡＡ泰拳館，兩年之後更在泰國專業泰拳學校取得「高級教練」資格。

泰拳學校搞得有聲有色，知名度也愈來愈高，很多學員都是有專業資格的女士。而一些電視藝員也有跟隨占美學泰拳。

占美聘請的敎練有一些是由泰國專程來港任教的，所以占美為他們安排住宿，令泰拳教練覺得非常方便。但是有些泰拳教練的表現不合乎占美的要求，在多次勸告無效之下，占美唯有將他們辭退。宿舍的規則是不容許帶外人及已被解僱的教練進入的，以免發生問題。

占美最近收到投訴，說泰籍敎練「阿爽」時常帶同兩名已被辭退的泰籍敎練回宿舍過夜，最麻煩的是他們不單在宿舍睡覺，更飲酒吵鬧，令其他員工極之不滿，更因而報過兩次警！

占美與阿爽聯絡。

占：你是不可以帶人返宿舍的，知道嗎？

爽：知道，老闆，以後都不會了。

再過了幾天，占美又再次收到宿舍員工的投訴，說阿爽又帶了兩名已被辭退的泰籍敎練回宿舍飲酒，跟著更是大吵大鬧。

占美怒氣沖沖地去到宿舍，叫阿爽不要再帶以前的員工回宿舍，阿爽飲得有點醉意。

爽：老闆，做乜咁孤寒？俾人來睡覺也不可以？

占：我們的公司是有規則要遵守的，不可以帶他們入宿舍。

爽：你正一衰人，麻麻煩煩。

近年香港不少人練習泰拳，可說商機無限，泰拳示意圖，人物與內容無關。（資料圖片）

占美一時氣憤，用右手手指按了阿爽的胸口一下，跟著很快地用右手摑了阿爽的左臉，因為動作很快，阿爽雖然是泰拳教練，也躱避不及。占美跟著說：「如果再見到呢兩個教練，我會殺咗你。」

阿爽只好帶同兩名舊同事離開，但在四日之後報警，說被占美毆打及恐嚇！占美在被拘捕後，保持緘默，但是他打阿爽的過程及一時氣憤的說話已被閉路電視全部錄下來，不容抵賴。結果被控一項「普通襲撃」及一項「刑事恐嚇」罪，占美急忙找金大狀商量。

占：請你盡量幫忙。

金：閉路電視已錄下有關過程，你是否同意？

占：是。

金：你是否沒有案底？

占：我沒有案底。

金：不如我向控方提議撤銷你的控罪，而你自願簽守行為吧。若果控方答應，你今次不會留有案底，而你在一兩年之間不再犯事，法庭便不會對你作出任何懲罰。若果你再犯事而被定罪，今次的案件會被罰＄500至＄3000左右，罰款的金額及守行為的時間由裁判官決定。

占：好的，我願意自簽守行為。

金：你願意對阿爽作出金錢的賠償嗎？

占：願意。

金大狀與律政署經過一輪磋商之後，律政署的檢察官同意金大狀的提議。控方撤銷控罪，而占美願意自簽守行為。結果裁判官裁定占美需要自簽一千元，守行為一個月，另外占美同意賠償給阿爽一萬元。這宗一時氣憤的案件，終告落幕。

拳館老闆在律師幫忙後獲控方撤控，但需簽守行為1個月、罰款1000元以及向被打教練賠償1萬元。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

法律小知識 第200章 《刑事罪行條例》 第24條 禁止某些恐嚇作為 任何人威脅其他人 —— (a) 會使該其他人的人身、名譽或財產遭受損害 ；或 (b) 會使第三者的人身、名譽或財產遭受損害，或使任何死者的名譽或遺產遭受損害；或 (c) 會作出任何違法作為，而在任何上述情況下意圖 —— （i）使受威脅者或其他人受驚；或 （ii）導致受威脅者或其他人作出他在法律上並非必須作出的作為；或 （iii）導致受威脅者或其他人不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪。 第200章 《刑事罪行條例》 第27條 刑罰 任何人犯第24或25條的罪行，一經循簡易程序定罪，可處罰款$2,000及監禁2年，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

書名：《金的法庭日誌── 一不小心變被告》 紅出版 （青森文化）

作者：潘展平大律師

曾任暫委裁判官、區域法院暫委法官、高級檢察官、本地檢察官協會副會長、律政司高級職員會主席、律政司職員聯誼會主席、理工大學客席法律講師。

現為香港大學客席法律講師、國際跆拳道香港總會永遠榮譽會長、在清洪資深大律師事務所工作、為執業大律師專責處理民事及刑事案件，尤其是傷亡賠償（包括工傷賠償）、逆權侵佔，業主立案法團案件、商業糾紛、商業罪案及廉政公署案件。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。