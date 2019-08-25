【金的法庭日誌】擁 6層樓伯伯為避遺產稅早分產　慘遭3子女棄養

香港早於2006年2月廢除遺產稅，以免有人為逃避遺產稅，提前將資產轉移外國。惟不少人對法例認識不多，以為遺產仍要抽稅，故選擇提前分產，但自己對親人的好意，卻未必一定有好結果。大律師潘展平在其新書《金的法庭日誌── 一不小心變被告》中，以虛構個案帶出有關分配家產的法律知識。故事中的八旬老翁擁有6層樓，他的3名子女各佔2層樓的一半業權，其餘一半業權則由老翁掌握。老翁其後患病住院，他擔心死後分身家需要繳交高額遺產稅，由於子女表明願意照顧他終老，所以決定提前把業權轉讓。 詎料分產不久，老翁即被子女棄養，甚至被趕出家門。金大狀輾轉收到老翁求助，研究個案後代為出頭，終在法庭上為老翁討回公道，讓他能安享晚年。

很多人擔心在港分配遺產，會被徵收高額的遺產稅，但其實香港早在2006年初已廢除遺產稅。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以下是《金的法庭日誌── 一不小心變被告》的內容節錄：

阿當只是一間大機構的一個小職員，但是為人勤力及有禮貌，一些經理都和他很熟絡。有空時教他買一些有實力的藍籌股及樓宇。50年代的香港，很多樓宇的價錢都非常便宜。在阿當80歲的時候已擁有六個物業，一層樓自己住，另外五層樓用來收租，每間月租約一萬五千元，生活也過得不錯。在買樓時，自己擁有每層樓的一半業權，另外一半的業權分別給了三名子女。（每名子女各佔兩層的一半業權）

阿當的妻子已經去世，他的三名子女，時常有探望阿當，可惜阿當染上了肺病，要到醫院休養，亦恐怕會因此喪命。有一天，阿當與他的院友君伯談天。

當：我死後，我的家產應該如何分配呢？

君：分點給子女吧。對你好的子女可以考慮分多一些。

當：死了之後才分產，是否要付很多遺產稅呢？

君：啊，這個我也不清楚。

80歲老翁阿當擁有6層樓，憂心死後分身家需要繳交很多遺產稅，逐提前將名下物業轉讓予3子女，沒料到竟被棄養。示意圖。（資料圖片）

阿當將他的想法，與三名子女甲、乙、丙商量。

當：我的年紀已經大了，我持有六個物業，在我死後都是會交給你們的，我打算將六間物業我自己各層的一半業權也轉給你們，但你們答應以後要照顧我的起居生活。

甲：好的，我們做兒女，是一定會照顧你的。

乙：這個是必然的，不用擔心。

丙：這是我們做兒子的責任，一定會照顧父親的。

甲、乙、丙都非常孝順，非常誠懇地說會照顧阿當。阿當聽到之後覺得很開心，於是便將六個物業，自己每個物業的一半業權也轉給甲、乙、丙 （所以每人有兩層樓的所有權益）。之後最初的幾個月，甲、乙、丙都遵守諾言，每月會輪流照顧阿當，將一些生活費交給阿當，但是最後竟然將阿當趕出家門！及完全對阿當不加接濟！

阿當生活潦倒，呆坐在街上嘆氣，剛巧以前的上司張經理經過，慰問阿當發生了什麼事。阿當於是將事情告訴了張經理。張經理叫亞當找金大狀幫忙。

金：他們有沒有出錢買樓？

當：沒有，全部的錢都是我出的。

金：好吧，我們出票告他們吧。

3名子女得到阿當的物業後，便很快將老父趕出家門，不加接濟。（示意圖，資料圖片）

金大狀為阿當撰寫申索書，說甲、乙、丙以不當的影響（Undue Influence）叫阿當將每層樓宇剩下的一半權益也轉給他們，是不合理的交易（Unconscionable Transaction），而甲、乙、丙都破壞合約，沒有遵從合約條款去照顧阿當。甲、乙、丙的答辯是阿當是以禮物形式將每層樓宇剩下的一半權益送給他們，所以合約並不成立，而且所謂的合約並沒有註明如何照顧阿當，不能確定合約的條款。

在審訊當天，阿當作供說出事件的經過，辯方大律師何大狀作出盤問。

何：在將各層樓宇剩下的一半權益分別轉給甲、乙、丙之前，你和他們的關係不錯，對嗎？

當：是。

何：所以將剩下一半權益也轉給他們，對嗎？

當：對，但是有條件的，便是要他們以後都照顧我。

何：你是無條件當禮物送給他們的。

當：不是。

甲、乙、丙作供說各層樓宇剩下的一半權益是阿當送給他們作禮物的，並沒有任何條件。金大狀向他們作出盤問。

金大狀向阿當的3名子女作出盤問，質疑他們沒履行照顧阿當的承諾下，得到物業所有業權是不合理的交易。（法庭示意圖，《怒火街頭1》劇照）

金：這六層樓代表了阿當差不多所有的資產，對嗎？

甲：啊！我也不太清楚。

金：你身為兒子，難道也不清楚你父親的經濟狀況嗎？

甲：啊，我不知道。

金：他已經退休了，你是知道的。

甲：知道。

金：你知道阿當是靠樓宇的租金生活的。

甲：應該是……

金：你現在沒有將租金交給阿當，他如何生活呢？

甲：啊……呀……他自己應該有辦法。

金：有什麼辦法呢？

甲：啊……呀……我也不知道。

金：你是應承以後都照顧他，所以他才將各層剩下的一半權益轉給你們。

甲：不是。

何大狀作出結案陳詞：「阿當是甲、乙、丙的父親，之前關係良好，所以無條件地送出各層樓宇的一半權益給他們，之後將剩下的一半權益也送給他們，並不出奇……」

法官最後同意金大狀的結案陳詞，將各物業的一半權益歸還給阿當。（示意圖，資料圖片）

金大狀作出結案陳詞：「……買樓的所有金錢都是阿當付出的……當時甲、乙、丙說以後都會照顧阿當，阿當才將各層樓宇剩下的一半權益，分別再轉給他們（所以每人有兩層樓的所有權益），是不合理的交易……阿當年紀老邁，沒有諮詢過律師的意見，而甲、乙、丙又是他們的兒子，在他們不正當影響之下才作出轉讓權益的交易，是不合理的交易……」

法官作出裁決，同意金大狀的結案陳詞，將各層樓宇的一半權益歸還給阿當。

金大狀的徒弟Angel問：「師傅，提早分產是否沒有好處呢？」

金：若果兒女孝順，不妨提早分產，也可以給機會他們早些運用資金發展。

Angel：若果不知道他們是否孝順呢？

金：有些朋友用「唧牙膏」的方法，每次將一小部份錢分給兒女，確保大權仍在自己手上，不會陷於阿當所面對的困境。

Angel：若果肯定是不孝順呢？

金：哈哈，那麼什麼都不要給他們了。

法律小知識 問：香港是否有遺產稅？ 答：在2006年2月11日開始，香港已經廢除了遺產稅，以免有人為了避開遺產稅，將資產移離香港。

書名：《金的法庭日誌── 一不小心變被告》 紅出版 （青森文化）

作者：潘展平大律師

曾任暫委裁判官、區域法院暫委法官、高級檢察官、本地檢察官協會副會長、律政司高級職員會主席、律政司職員聯誼會主席、理工大學客席法律講師。

現為香港大學客席法律講師、國際跆拳道香港總會永遠榮譽會長、在清洪資深大律師事務所工作、為執業大律師專責處理民事及刑事案件，尤其是傷亡賠償（包括工傷賠償）、逆權侵佔，業主立案法團案件、商業糾紛、商業罪案及廉政公署案件。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。