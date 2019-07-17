《時代》25最具影響力網絡名人　香港示威者　特朗普同上榜

美國《時代》（Time）雜誌周二（16日）公布25名最具影響力的網絡名人，名單中包括美國總統特朗普（Donald Trump）、最近被特朗普所針對的民主黨女議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、韓國男團BTS防彈少年團，以及英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）等，而香港反對修訂《逃犯條例》的示威者亦榜上有名。
《時代》雜誌表示，每年都會選出25位最具影響力的網絡人物，並透過評估有關人物在社交媒體所產生的全球影響，以及對推動新聞的整體能力來決定入選名單。
以下的排名不分先後：
▼香港示威者
《時代》形容香港示威者在這場保衛香港自由的運動「沒有領袖、沒有大台」，但示威者透過網上平台，善用網上討論區「連登」和加密通訊軟件Telegram來組織向外國駐港領事館請願，以及包圍警總等行動。（歐嘉樂攝）
▼美國總統特朗普
過去一年，特朗普頻頻出現在網絡上，更曾在今年3月17日接連發表29則Twitter帖文，今年5月1日又於Twitter發文高達84次，形成了反饋圈（Feedback loop），同時令他的網絡影響力遠遠超越其政治對手。（Getty Images）
▼民主黨女議員奧卡西奧科爾特斯
拉丁裔的29歲奧卡西奧科爾特斯雖然只是政壇小花，但她在網絡的影響力比起其他資深眾議員來說都要高。她在Twitter上名為「AOC」，擁有近480萬名粉絲。今年1月她主持一個會議，講解表達自己真實一面的重要性。（Getty Images圖片）
▼韓國男團BTS防彈少年團
BTS防彈少年團之所以會紅遍全世界，其粉絲團「ARMY」（Adorable Representative M.C for Youth，意思指為青年發聲的代表）可謂功不可沒。（Getty Images圖片）
▼美國女歌手Ariana Grande
24歲美國女歌手Ariana Grande今年2月一度霸佔Billboard Hot 100流行榜的頭三位，是英國傳奇搖滾樂隊「披頭四」（The Beatles）之後首次，而她的成功很大程度要歸功於透過Twitter大量宣傳，令她成為Instagram上最多人追隨的歌手；她在兩個社交平台合共約有2.23億名粉絲。（Getty Images）
▼哈里王子與夫人梅根
哈里王子與夫人梅根今年4月在Instagram推出官方帳戶「sussexroyal」，首6個小時內追隨人數就達到100萬，創下新世界紀錄，至今累積了910萬名粉絲。兩人除了在Instagram上分享愛兒阿奇（Archie）的照片，還不時就全球暖化及精神健康等議題發聲。（Getty Images圖片）
▼中國女網紅張大奕
來自中國的張大奕原本以網絡模特兒身份出道，曾贏得淘寶舉辦的「素顏大賽」第一名，此後頻繁出現在較本土的女性時尚刊物上，一躍成為頂級網紅。（視覺中國）