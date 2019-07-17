《時代》25最具影響力網絡名人　香港示威者　特朗普同上榜

24歲美國女歌手Ariana Grande今年2月一度霸佔Billboard Hot 100流行榜的頭三位，是英國傳奇搖滾樂隊「披頭四」（The Beatles）之後首次，而她的成功很大程度要歸功於透過Twitter大量宣傳，令她成為Instagram上最多人追隨的歌手；她在兩個社交平台合共約有2.23億名粉絲。（Getty Images）