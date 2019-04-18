【權力遊戲】《時代》百大最具影響力人物出爐　「龍母」榜上有名

美國新聞雜誌《時代周刊》（TIME）每年都會選出世界最具影響力的百大人物，年度名單中包括多位藝人、領袖、科學家等，韓國男團BTS更是首次登上該榜單。

這個榜單由3月27日至4月16日開放讀者投票，最終結果由《TIME》的編輯選擇，當中包括多位奧斯卡得獎者，Rami Malek、Mashershala Ali、Regina King以及金球獎視后吳珊卓（Sandra Oh）等。而今次有兩位《權力遊戲》（Game of Thrones）的演員上榜，分別是「龍母」Emilia Clarke與「Robb Stark」Richard Madden。

榜單中的每一位入圍者都由另一位名人為其撰寫推薦文，奧斯卡影后Emma Thompson在為英國女星Emilia Clarke的撰文中提到：「首次見到Emilia她給我留下了深刻的印象，像是快速飲完的一杯高質香檳。不過隨後我發現被誤導了。」Emma指同Emilia親密接觸9個星期後，她才發現Emilia的真正性格，大讚Emilia「有小獅子一樣的勇氣，威爾士小馬般的耐力以及小丑一樣的靈魂。」並稱她是值得關注的強者！Emilia曾在拍攝《權力遊戲》期間經歷過兩次開腦手術，她頑強地戰勝病魔，跨過人生中的一大難關。

據悉，Emma與Emilia近期在電影《Last Christmas》中有合作，劇本由導演Paul Feig同Emma共同編寫。

Emilia Clarke入選《TIME》最具影響力TOP100。（網站截圖）

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而理察麥登（Richard Madden）的推薦文則由集演員、導演、編劇等身份於一身的英國男星Kenneth Branagh撰寫。他在文中開頭寫到：「Richard Madden對工作嚴謹、專業，嚴以律己。事實上，他比其他任何人都更加堅強。於他而言，這是一筆財富。」隨即透露理察麥登在拍攝電影《仙履奇緣》（Cinderella）時敬業的一面，並且大讚理察麥登能夠很好地掌握角色的性格特徴，「當我指導他在舞台上表演《羅密歐與朱麗葉》（Romeo and Juliet）時，他是一個振奮人心的羅密歐，他的謙虛、禮貌以及細心彷彿與生俱來，這是他獨特的一面。毫無疑問，在未來他將繼續大放異彩。」

Richard同Kenneth曾經合作過電影《仙履奇緣》、舞台劇《羅密歐與朱麗葉》以及英劇《內政保鑣》（Bodyguard）。

英國導演Kenneth Branagh在文中大讚理察麥登敬業。（網絡截圖）

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HBO劇集《權力遊戲》來到最終季，這套陪劇迷走過8年的美劇，可以話有很大影響力，所以有不少網友都有些驚訝竟然沒有主角「Jon Snow」的扮演者Kit Harington，實在有些遺憾。