【書展2019】黃手套之亂成就大叔的愛：怪叔叔Cuson x草日簽名會

一連7天的「香港書展2019」今日在香港會議展覽中心開鑼，會場除了有各類書籍發售，大會及出版社亦安排了不少活動，其中著名漫畫家「怪叔叔」Cuson Lo與草日將舉行聯合簽名會，兩人一併現身令漫畫迷極度關注，網民更形容#最期待的畫面出現了！

著名漫畫家怪叔叔Cuson（左） 與草日（右）將於本周六（20日）在書展一同現身舉行兩場簽名會。（fb專頁「怪叔叔の散步道」圖片）

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「咳神」Cuson與草日原本在各自宇宙裏努力創作漫畫，而今年4月展開新戀情的怪叔叔在網上不時放閃，草日不時以黃色手套插入，兩人以漫畫「眉來眼去」，隔空過招滲出濃濃愛意，在網民眼中成為充滿hehe味的「大叔的愛」，在漫畫界惹起哄動。隨著本港多位插畫家跟機繪畫一系列黃手套作品，史稱《黃手套之亂》，而漫畫迷亦極期待兩人共同現身。

著名漫畫家怪叔叔Cuson（左） 與草日（右）在網上掀起「黃手套之亂」，備受漫畫迷關注，兩人會在香港書展2019一同舉行簽名會。（fb專頁「怪叔叔の散步道」授權圖片）

終於機會嚟喇，飛雲！Cuson與草日在書展分別推出新書《怪叔叔の散步道》和《十分[ ]的貓》，兩人將於本周六（20日）在書展一同舉行快閃簽名會，書迷可以一次過取得這對大叔的簽名，近距離感受疑似「基情」的魅力。

在書展購買兩人的新書亦有限定的小禮物，其中Cuson的《怪叔叔の散步道》限量附送Cuson繪著的黃手套鎖匙扣，該書定價$88，書展優惠價$70.4。會場亦有「Cuson tote bag」發售，凡購買Cuson任何著作一本，即可加$38換購乙個，換完即止。

草日方面則推出限量福袋（定價$188，書展優惠價$138），福袋內有草日新書《十分[ ]的貓》1冊、草草貓事10紀念布袋1個及3款限定眼鏡布的其中一款，數量有限，買完就無！

漫畫家草日推出限量發售福袋（書展優惠價$138），內藏草草貓事10紀念布袋1個、草日新書《十分[ ]的貓》1冊及3款限定眼鏡布的其中一款。（fb專頁「三聯書店 Joint Publishing」圖片）

Cuson x 草日 聯手簽名會 日期︰2019年7月20日（六） 時間︰ 第一節︰上午11︰00起（非凡出版[中華書局]攤位1D-C02） 第二節︰下午12︰15起（三聯書店攤位 1E-B04） 每節1小時，每位讀者僅限簽Cuson新書《怪叔叔の散步道》及草日新書《十分[ ]的貓》各乙本。