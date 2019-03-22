如果港鐵變身漫畫小鮮肉…　荃灣線有MK味　東鐵線戴耳機唔耐煩

如果港鐵各條路線變成「人」化身小鮮肉，邊條線會最靚仔？網民「阿U」近日把東鐵、西鐵、荃灣、觀塘、港島及將軍澳線擬人化成漫畫美男，更配上對白，令網民捧腹大笑。不少人大讚畫風可愛描述又「貼地」，笑言「如果我係港鐵公關就即刻收編呢位畫師啦」，徇眾要求下阿U更將「加碼」畫出其他線路，令人期待。

「阿U」將東鐵、西鐵、荃灣、觀塘、港島及將軍澳線都擬人化畫成美男，而且替每個人寫下不同的「人物設定」。（「天天塗鴉身體好！」fb專頁授權圖片）

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將6條港鐵線擬人化的「阿U」，前日於Facebook專頁「天天塗鴉身體好！」發帖，把東鐵、西鐵、荃灣、觀塘、港島及將軍澳線，都畫成漫畫美男，更替每個小鮮肉寫下「人物設定」，例如東鐵線經常頭戴耳機，因為「有很吵的乘客」；港島線外貌則像一個外國人，「講話中英夾雜」等。阿U又為各個角色加入日常對話，變成多格漫畫，不少都非常啜核，例如港島及觀塘線常常水火不容，要由接駁的將軍澳線「調停」等。

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鐵路被擬人及漫畫化在日本及台灣都很常見，阿U接受《香港01》訪問時指，他是看到台北「個邊嘅捷運線每個都開咗個人帳號，所以好多人畫」，於是自己都來湊熱鬧，但香港似乎沒有人畫過，故他要由每個人的「性格」開始想起，「我以前成日搭港鐵，𠵱家少啲啦，性格係參考自己住個區嘅朋友同佢哋嘅口供」。

雖然他指自己很生氣地鐵一直加價和故障，但他筆下的鐵路男子位位都非常帥氣，「度故事嗰陣好開心，因為全部嘢都想呻好耐」。

很多網民都大讚擬人化後的線路角色非常可愛，紛紛想看到更多角色，「求出女版」、「求東涌、迪士尼、南港島線及馬鐵」、「求相撞擬人」。（港鐵圖片）

被問到畫哪一個角色感受最深刻，「畫東鐵畀人碌爆腳趾最深刻，因為碌爆腳趾嘅回憶真係好痛，「我被人碌過，好多喺東鐵線出入嘅朋友都被人碌過，佢哋未必係水貨客，我都唔知，總之個行李碌埋嚟然後永遠都唔會記得say sorry（說對不起）。佢地無惡意嘅，係生活習性唔同囉」。

很多網民大讚擬人化後的線路角色非常可愛，紛紛想看到更多角色，「求出女版」、「求東涌、迪士尼、南港島線及馬鐵」、「求相撞擬人」。不過亦有非常不滿港鐵服務的網民直言：「雖然佢哋係靚仔但我都係要Ｘ港鐵」。阿U表示，為表公平，他都會畫出擬人化的港鐵其他線路。

（fb專頁「天天塗鴉身體好！」）