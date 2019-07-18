與柯文哲合照爆紅　台美女醫生賣筆記為義診籌款　網民激讚有愛心

長得漂亮還是醫生，就足以歸入人生勝利組。一名女醫生早前在台大醫院實習時，和台北市長「柯P」柯文哲合照，這張照片在台灣PTT討論區上爆紅，全因女醫生是一名清秀美女。女醫生日前在instagram上載筆記的照片，打算將這些心血結晶義賣，募款到無國家醫生團隊的非洲義診團，網民們看到筆記都忍不住大讚愛心爆棚，「連字跡都好漂亮」。

26歲的李醫生早前因和柯文哲合照爆紅。（「jennjennll」IG圖片）

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26歲李姓美女醫生在澳洲悉尼大學讀醫，去年回台灣大學實習時曾和柯文哲合照，照片引來一陣熱議，認為李醫生不單外表亮麗，而且能讀書又是醫生。李醫生的IG現時已多達9萬人追蹤，她昨日（16日）發文分享指，常有人問她讀書的秘訣，她坦言自己不是特別懂讀書，更沒有過目不忘的超能力，「所以我花很多時間去整理、理解、背單字」。

她將自己的筆記放上網義賣，引來熱議。（「jennjennll」IG圖片）

李醫生去年到台大醫院實習，早前一張與柯文哲的合照令她爆紅。（「jennjennll」IG圖片）

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她同時分享了自己做的筆記，只見當中的字和圖都很精巧，希望分享筆記能讓更多人用到，而明年她會和無國界醫生一起到非洲坦桑尼亞（Tanzania）義診，會在周六（20日）將筆記放上網義賣，希望將籌得的錢捐到義診團中。網民看到帖文後都大讚李醫生心地善良，亦有指筆記「這個字跡也太漂亮」、「白血球畫的好可愛」，有人就笑稱：「看起來圖文並茂，終於知道自己念不好的原因了。」

（綜合）