美女醫科生8年6次腦手術　中風癱瘓重新學習自理　明年終圓醫生夢

美國德州醫科生馬丁內斯（Claudia Martinez）因為小腦扁桃體先天發育異常，在8年內接受6次腦部手術，更在最後一次手術期間中風，需要重新學習走路、如廁、刷牙等基本動作。儘管比其他同學花了更長時間，馬丁內斯仍堅毅地完成學業，且將於下年畢業。

臥病在床仍捧書溫習 只為一圓醫生夢

馬丁內斯在19歲時出現劇烈頭痛、四肢麻痺、吞嚥困難等症狀，其後被診斷出小腦扁桃體下疝畸形（Chiari malformation）及脊髓空洞症（syringomyelia）。醫生告訴她，若不儘快進行手術，頸部以下將會癱瘓；馬丁內斯在一周後接受手術，豈料出院後又因腦脊髓液外漏而需要接受另一項緊急手術。

馬丁內斯雖然接受了2項手術，但仍當年以4.0平均績點（GPA）的驕人成績從休斯敦大學（University of Houston）畢業，並考入心儀醫學院德克薩斯大學衛生科學中心休斯敦校區（UTHealth）。

進入醫學院後，馬丁內斯的病情持續反覆，再接受了4次腦部手術，令她要留級和停學。她說，在接受各種手術和經常住院的同時兼顧學業實在很困難，但她不願就此放棄夢想，因此在病榻上仍捧着厚重的課本認真溫習。

馬丁內斯說，在接受各種手術和經常住院的同時兼顧學業實在很困難，但她不願就此放棄夢想，因此在病榻上仍捧着厚重的課本認真溫習。（Instagram @claudiaimartinez）

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中風後一度癱瘓 重新學習自理

馬丁內斯在第6次腦手術期間中風，一度全身癱瘓，幸好後來逐漸重拾活動能力，只是走路、進食、穿衣和洗澡等基本動作都要重新學習。她本來夢想成為神經外科醫生，惟因已無法靈活運用雙手，故決定改往復健醫學及神經內科發展。

將於明年畢業的馬丁內斯在Instagram和YouTube分享她的歷程，每年更會組織慈善行，為小腦扁桃體下疝畸形的相關研究籌款。馬丁內斯說：「我想讓別人知道，希望是存在的。有時候，我覺得自己熬不過去，有時候，我會想『如果我只能這樣生存，我寧願死去』，但無論情況看起來有多壞，你必須一直相信終會好轉的。」

（綜合報道）