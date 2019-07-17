獵殺兩頭南非巨獅　加國夫婦屍體旁擁吻合照　網民轟：極殘忍

狩獵運動一向被批評殘忍，但不少人為一嘗當獵人滋味，還是會靠獵殺動物獲取刺激。近日一對加拿大夫婦到南非觀光時，參加當地的狩獵活動，成功獵殺一頭巨大公獅後，竟在其屍體身後接吻拍照留念，涉事狩獵公司更上載照片到facebook宣傳，結果被各界炮轟殘忍，英國環境部長更發起聯署行動，促請英國國會修例禁止獵殺。

加國夫婦獵殺南非巨獅後，在其屍體旁熱吻拍照留念，被各界狠批太殘忍。（網上圖片）

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據英國《鏡報》報道，來自加拿大的卡特（Darren Carter）及太太卡露蓮（Carolyn）從事動物標本生意，他們形容自己是「熱情的環保主義者」。二人日前到南非觀光時，參加旅行社Legelela Safaris舉辦的狩獵活動，把兩頭圈養的獅子用槍擊斃，其後更在一頭公獅的屍體後熱吻拍照，女方亦在另一頭母獅屍體後展露興奮笑容。

旅行社事後把照片上載至facebook宣傳，寫道：「在喀拉哈里炎熱太陽下努力，做得好！怪物般的獅子！」照片一出惹來大批網民炮轟殘忍，「沒有同情心的人才會將照片發在facebook上」，認為夫婦二人噁心，「沒有甚麼值得驕傲的」。最終因網民反應太激動，旅行社即刪除照片，其專頁亦「消失」。

禁止狩獵運動的創始人貢卡維斯（Eduardo Goncalves）指，相中獅子非野生，牠們被圈養的唯一目的，就是讓獵人殺掉，批評夫婦二人應為自己的行為感到羞恥，「不應該為了炫耀而參加此活動」。英國環境部長米高（Michael Gove）則發起聯署行動，促請英國國會修例禁止獵殺。

其實非洲有不少旅行社均以狩獵活動作招徠，而且收費不菲，以今次Legelela Safaris為例，狩獵長頸鹿費用為2,400英鎊（約2.3萬港元）、斑馬費用為2,000英鎊（約1.9萬港元）、豹、犀牛、獅子及大象則沒有固定收費。狩獵後，遊客可將部分動物戰利品如皮膚、頭顱等當成紀念品帶回國。

（英國《鏡報》）