失蹤女童墮地昏迷　12歲魔童怕被大人責罰　竟用木板將她打死

寧夏銀川市永寧縣6歲女童李鈺彤上周六（13日）失蹤，家人報警；警方上周日（14日）下午發現女童遺體，並將其叔公家的兩名年齡分別為8歲及12歲蘇姓男童帶走調查，警方周三（17日）表示，李鈺彤和二名涉事男童玩耍時從木架上摔倒在地，陷入昏迷，其中12歲的男童因為害怕她蘇醒後會告訴家長而遭責罰，竟然用木板將她打死。

身上有很多傷痕

李鈺彤的祖母表示，李鈺彤性格比較內向，在上幼兒園高班，平時和兩名涉事男童經常一起玩耍，兩家人住得近，距離僅百多米，三童關係表面上很好，沒有甚麼異常。

祖母說：「李鈺彤還有一個2歲的弟弟，她的父母平時在外打工。孩子（李鈺彤）被發現時身上有很多傷痕，而她的父母也都趕了回來，我們一家人這幾天一直非常傷心。」

祖母又謂，警方是在叔公家的一座土房子內找到孫女，而當時她已經死亡，「警察帶走了女孩二爺爺家的兩個男孩，他們是女孩二爺爺的兩個外孫，分別上一年級和一年級」；其後警方把女童的二爺爺也帶走，但不久又放回來，只有兩名男童仍在接受調查。

警方表示，早前接獲李鈺彤失蹤的消息，當時她身穿粉色連衣裙及黑色拉帶布鞋，至上周日下午約5時於村內一間廢棄土房發現其遺體，經屍體鑑定後判斷為被殺，目前案件仍在進一步調查中。