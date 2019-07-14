【杭州失蹤女童】女童姑丈：遺體慘不忍睹　看第一眼已崩潰

浙江杭州9歲女童章子欣，7月4日被一對男女租客從家中帶走後一直失蹤。時至昨日（13日），其遺體在寧波象山石浦鎮附近海域尋獲。 章子欣的親屬已陸續前往寧波認屍。她的故丈表示，其遺體慘不忍睹，看第一眼已崩潰。

章子欣的遺體昨日在寧波象山石浦鎮附近海域尋獲。（微博）

據知，章子欣的父親和姑丈王先生已於昨晚 （13日）在殯儀館辨認遺體。王先生表示，她的遺體在水中泡得慘不忍睹，「我看到的第一眼都崩潰了，好好的一個小孩子被他們（租客）帶出去，根本就不像一個人了。」

王先生又道，昨日對於一家人來説都是最難受的一天，「事實擺在了眼前。」他們正在等待警方確認女童的死因，王先生稱，「是在岸上死亡的？還是溺水死亡的？事情為什麼會發生？警方會向社會公佈。」

章子欣的母親今晚才會到達寧波。她早前接受傳媒訪問時表示，接到噩耗時「都不敢相信」，昨晚也完全沒有睡好，網上的報道都不敢看。

章子欣（左）被章家租客樑某華、謝某芳，以去上海參加婚宴及做花童為由帶走。（網上圖片）

女童曾説「我回不來了」

值得一提的是，女童的父親章軍得悉噩耗前曾接受內媒訪問，憶述將章子欣帶走兩人到約定時間，還未將女兒送回。上星期日（7日），即章子欣失蹤當天，他打電話去催促，這也是兩父女最後一次對話。

章軍表示，他與章子欣當時只説了兩句話，「第一句是我問你們在哪裏，她説在象山。第二句是，我回不來了」。説完這兩句話，章子欣的電話就被拿走。自此之後音信全無，直到發現她的遺體。

目前對於女童失蹤後的去向以及兩位自殺租客的反常行為，仍有多項疑團待解。