蔡英文匿名玩Dcard討論區　開心po摸貓相　一個破綻極速曝露身份

香港有連登、高登，台灣則有Dcard討論區，要了解年輕人的想法，最好的方法就是留言追帖，直接跟網民交流。最近Dcard一篇寵物版的帖文引起哄動，該帖分享幾張到外國「出差」的照片，其中一張摸貓照片出賣了發文者的身份，令醒目網民瞬間認出正是台灣總統蔡英文本人。

最近Dcard一篇寵物版的帖文引起哄動，該帖分享幾張到外國「出差」的照片。（Dcard截圖）

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以年輕人為主的台灣討論區Dcard，近日一篇題為《大家出差會想自己家裏的#毛小孩》的帖文，不足兩日已逾1.5萬人讚好，並吸引過千留言，皆因樓主的身份引來眾人「朝聖」。帖文由一位來自倫敦政經學院法律系的女網民發出，稱自己今次出差較長時間，而近日則參觀了被列入世界文化遺產的布林史東堡壘國家公園，在紀念品店遇到一隻跟愛貓很相似的毛孩，「毛色雖然比較咖啡色一點，但是手上都有聖誕襪的條紋」。

蔡英文日前匿名玩Dcard，詎料被網民發現其真正身分。（資料圖片）

她又指，貓咪眼神看起來有點憂鬱，一直坐在門口看店，完全不怕人還非常乖，是名稱職的好店員，又指「詢問裏面的店員（人類）才知道，原來是這裏老闆（也是人類）的貓」。

帖文附上幾張景色及貓貓照片，但其中一張摸貓照，卻將其身份曝露了。有網民將幾個因素分析後，得出樓主正是蔡英文的結論，包括報稱學歷、出差地點和摸貓人的手錶都很吻合。有人留言稱「同學，妳別裝囉！很不想戳破，可是我2020這票會是妳的，一看到手錶更確定是妳」，又貼出行政院副院長陳其邁與愛貓陳小米的照片反問，「這位女同學，妳是不是有一位從高雄北漂上來的同事也養了一隻貓？」

（Dcard）