【極兇殘】美國貓咪被綁炮仗炸斷腳掌　傷口見骨長滿蛆蟲截肢保命

要多喪心病狂才會將炮仗綁在貓咪腳上？美國一隻流浪貓遭歹徒殘害，將一枚炮仗綁在牠的腳上爆炸，傷口出現嚴重感染還長滿蛆蟲，幸得兩名善心人發現。動物組織的獸醫們查看傷口，相信貓咪大約在美國國慶日前後被炸，因感染嚴重，貓貓最終要截肢保命，待牠完全康服後，就會開放予愛護動物人士領養。

美國一隻貓咪的腳被人綁上炮仗爆炸。（fb專頁「Humane Animal Rescue」圖片）

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這隻年約3歲的母貓名叫Pickles（醃黃瓜），牠被送到醫院時腳上已經沒有腳趾，上面掛着一條橡筋，估推斷有人用橡筋將一枚炮仗綁在貓貓的腳上，因傷勢嚴重，需要將左腳截肢。

美國動物保護組織「Humane Animal Rescue」在facebook分享，有兩名善心人士在13日帶來重傷貓咪，牠的腳已受嚴重感染，深至見骨還掛着一條橡筋，傷口受蛆蟲侵蝕。獸醫據傷口推斷，牠約在7月4日左右受傷，治療前嚴重脫水而且極度飢餓，因為傷口太大，要截肢保命。Humane Animal Rescue為牠取名醃黃瓜，待牠完全康服後，會讓有心人士領養。