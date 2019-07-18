「性感小野貓」致電爸爸手機　阿女忐忑告密　結局爆笑大反轉！

小孩子人細鬼大，父母的秘密有時藏也藏不住。有台媽分享，女兒日前跟功課輔導班去遊樂場，於是借了老公的手機用，但外出期間一直不接電話，沒料到女兒晚上偷偷告密：「有個『性感小野貓』一直打電話來⋯…」。台媽心中笑翻，同時想到妙招捉弄女兒，叫她撥回該電話號碼，最後自己手機響起，讓女兒超無奈，原來是夫妻間的情趣啊！

台媽和老公很有情趣，互稱「性感小野貓」和「電臀小野馬」。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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台媽日前於facebook群組「爆廢公社」發文分享趣事，指女兒上周五（12日）跟功課輔導班到台中的麗寶樂園玩，由於女兒的手機無網絡，所以就拿了老公的手機先用。她到接送時間仍不見女兒就打電話聯絡，沒料通通都不接。

有網民指事件太好笑，指這一家都很逗趣。（01製圖）

台媽說，當晚女兒「神秘兮兮地」跟她說：「媽媽，下午爸爸的電話一直響，有個『性感小野貓』一直打電話來……」她聽到後忍住笑，一時心邪打算捉弄女兒，決定演個小劇場：「妳幹嘛不接？妳現在打回去！」女兒信以為真：「真的打喔？我要跟她說什麼？要她不要破壞我們家嗎？」

為了家庭，女兒決定大膽地打過去，沒想到台媽的手機即響起來，一切都真相大白，令女兒十分無奈：「吼……妳很無聊耶！害我一下午都很忐忑！」台媽奸計得逞，心裏想着應否向女兒再爆秘密：「我該先告訴她，我電話裏他老爸的名稱是『電臀小野馬』嗎？不然……她又忐忑了，哈哈哈。」

帖文惹網民爆笑不已，有網民紛紛留言指事件太好笑，「好逗趣的一家」、「爸媽真會玩」、「浪漫死了，這篇是炫耀閃文啊！」；有人則指小朋友很純真、很可愛，「妳女兒是幾歲呀？常看八點檔齁」，而台媽則笑指女兒現在5年級，而且沒看過八點檔。

（fb群組「爆廢公社」）