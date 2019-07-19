「先別打電話了」　車禍後報警不救人　北京司機涉過失致死罪被捕

北京朝陽區南四環路周二（16日）凌晨發生車禍，22歲戚姓男子駕駛的無掛車牌鏟車，與一輛從後駛至的白色私家車相撞，私家車隨即冒煙及起火，戚男走到路邊致電報警，未有理會旁人大叫他「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」，最終私家車內分別31歲和34歲的張姓及白姓女子死亡，戚男則因涉嫌過失致人死亡罪，已被公安機關刑事拘留。

現場片段顯示，車禍發生後戚男在路邊打電話報警，當時曾有旁人大叫：「先別打電話了，快趕緊把你的車往前挪」、「我開車給你拉一下，你先把人弄出來」，但戚男沒有理會，繼續在打電話。後來火勢愈來愈大，有其他司機嘗試用滅火器撲救，惟火勢太猛烈，拍攝者無奈嘆道「救不了了，人已經沒了！」

警方表示，戚男因涉嫌過失致人死亡罪已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。有法律專家指出，按照國家道路安全法的規定，如果有人受傷，司機應該立即救人，然後才報警，「從網上流傳的影片來看，駕駛員下車後一直在打電話，並未施救，他的行為違反了規定。如果發生交通事故，第一時間要報警的想法是錯誤的，第一時間應該查看是否有人受傷，如果有人受傷，一定要先救人。」

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網民：就是違法也得先救人

事件引起網民熱議，討論戚男當時為甚麼不移車救人，有留言稱「司機根本在拖延時間，耽誤救人黃金時間，其他車主都已經找出滅火器滅火，但他卻一直在打電話」、「車禍的責任和救人的責任應該分開，就算白色小客車要負車禍全責，但那是不是代表應該遭受滅頂之災？」、「懂不懂法也得先救人啊！就是違法也得先救人」。

然而，也有人持相反意見，「萬一司機不懂急救，那就很可能對傷者造成二次傷害，隨便移動車輛也會破壞現場。理性角度，司機很正確」、「司機沒有逃離現場，而且第一時間報警，那就代表他其實是想救人的」。

另外，拍片者也被質疑「為什麼不上去救人？」片主其後回應稱：「先澄清，不是第一時間不救人，這段欄杆都是眾人幫忙推倒的，我一個人根本翻不過去​​。」