單親媽肺炎離世缺席畢業禮　孝順仔製1:1人形紙牌：感覺她在身旁

大學畢業是人生大事，總希望家人、好友到場支持，惟不是每個人都如此幸運。菲律賓一名20歲男生，媽媽在3年前因肺炎併發症離世，未能出席囝囝的大學畢業禮，他於是想到製作1:1的人形紙牌，在畢業禮當日帶「媽媽」四出合照，引起同學哄動，他自己亦一度感動落淚，坦言感受到媽媽就在他身旁。

媽媽因病去逝未能出席畢業禮，孝子想到竟製1:1人形紙牌代替。（Paulo John Twitter圖片）

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20歲男生約翰（Paulo John）畢業於菲律賓大學（Lyceum of the Philippines）的工商管理系，並於周一（15日）出席畢業典禮，當日約翰帶同已離世的媽媽1:1人形紙牌現身，與家人及朋友拍照留念，引來全場矚目。

原來約翰成長於單親家庭，與媽媽相依為命，感情要好，即使經濟環境不好，媽媽亦堅持送他到私立學校，希望給他最好的教育，其後媽媽再婚，也不會要求丈夫為兒子供書教學，一直只靠自己及姐妹努力供約翰讀大學。

Paulo John坦言見到紙牌忍不住感動流淚。（Paulo John Twitter截圖）

可惜好景不常，約翰的媽媽於2016年因肺炎併發症離世，來不及出席他的畢業禮，約翰於是花29.36美元（約229港元），製作一個高5呎2吋、與媽媽身高一樣的1:1人形紙牌。約翰坦言畢業禮當日，見到紙牌令他感動流淚，「我感覺到媽媽就在我身邊」，事後他將照片上載至twitter，表示「今天（15日）是最棒的，媽媽我大學畢業了，希望妳在天家過得快樂，我愛你」。

帖文獲超過4.8萬人讚好，不少網民紛紛稱感動，更祝福他繼續加油，相信媽媽在天之靈會為他感到自豪。

（綜合）