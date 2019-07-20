【任達華遇襲】微信瘋傳聲稱醫院相病歷　港網民：大陸入院無私隱

藝人任達華於中山出席商演活動時遇襲受傷，遭一名突然走到台上的男子拔刀插中腹部，任達華出事後四處躲避，以手按住傷口，在保安攙扶下登上私家車前往醫院，行兇男子則被大批保安制服。今日網傳多張疑為任達華於醫院檢查的相片，當中更有詳細病歷截圖，不少網民狂轟內地醫護人員為了一時「晒命」或炫耀，竟將病人資料隨意公開，「大陸入院無私隱」。

網傳任達華入院照。（網絡圖片）

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任達華遇襲事件引起社會關注，其所屬公司英皇回覆指，任達華今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況穩定，將按其情況再決定是否回港接受治療。

微信今日瘋傳多張相片，疑為任達華入院進行檢查的情況，相中可見身穿間條病人服的任達華臥於床上，由數名醫護人員圍住，似是準備檢查。另一相片則見任達華手持文件，穿着間條病人服及拖鞋於醫院內行走，相中的他毋須他人攙扶，面露笑容，精神不俗，及後證實照片是劇照，與是次遇襲事件無關。

另外，網上亦流傳一幅醫院電腦螢幕的相片，顯示疑為任達華入院紀錄。相中資料顯示，任達華接受全腹部電腦掃描，而其情況並不危急。

相片曝光後引起網民熱烈討論，不少人均批評內地醫護人員竟可洩露病人的個人資料及病歷，狂轟公開相片的人不尊重私隱及毫無職業操守，「大陸邊有私隱同職業操守」、「講個笑話，大陸有私隱」、「擺明有人出賣佢」。