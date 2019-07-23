【元朗黑夜】男子fb留疑似遺言後失蹤　徐天佑：嗰位手足已搵到

一名男子疑看到周日（21日）元朗市民大規模遇襲，因無力感而心灰意冷，甚至萌生輕生念頭，在Facebook留下疑似遺言後下落不明；男藝人徐天佑得知後馬上參與尋人，最後在Facebook宣布成功尋回該名男子。

男子在Facebook留下疑似遺言後下落不明。（Facebook網頁截圖）

男事主周一（22日）在Facebook上留下疑似遺言，表示「呢幾日已經好辛苦，諗住尋日可以出一口氣，點知谷左更大啖氣，行咗五年啦，眼白白睇住啲人俾人打，我做到啲咩？我真係好想見到我屋企變好，我堅持唔住，我行唔到落去，記住我，幫我行落去！」之後一直不知所終，連親人亦無法聯絡上，令一眾親友大為憂心。

徐天佑得知消息後在Facebook上呼籲對方「頂住！冷靜啲！乜野都可以解決！一齊同行！快啲睇吓Facebook！我們在！一個都不能少！」帖文獲不少網民關注，當中有人建議將消息放上討論區，希望集思廣益協助拯救男事主。

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「我哋香港人繼續行落去」

陸續有網民加入拯救行動，有人表示「已經找到社工幫忙」，並透露男事主去年亦有過自殺念頭；不久後徐天佑再次發文，鼓勵男事主要堅強，「我知你仲喺度，覆個message俾我，話你冇事，我哋香港人繼續行落去，堅強，Ok？」

直到周二（23日）凌晨1時許，徐天佑稱終於找到男事主，「各位！Fact Check！嗰位手足已經搵到喇！（我個心都離一離）暫時俾啲空間佢冷靜下！多謝大家！你哋好犀利！我哋成功左！多謝！頂住！冷靜！一個都不能少！」不少網民同感鬆一口氣，紛紛留言稱「Thank you天佑」、「很高興又多一位良心藝人」、「真心講句，感謝」、「請各位留意身邊的朋友，別讓他們走失，這條路很長，很崎嶇，但我們要一齊走」。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626