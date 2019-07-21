【逃犯條例】徐天佑坦言因立場不同而遭割席：現在社會發聲是錯？

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等。縱然特首林鄭月娥日前宣布修例已「壽終正寢」、「the bill is dead」（草案已死亡），不過市民因反修例而引發起的連串行動依然繼續，期間還多次爆發了警方和示威者之間的激烈衝突，演變成流血事件。有市民質疑警方濫用暴力，也有人撐警認為合理執法無問題。藝人徐天佑一直都是站在雞蛋的一方，昨晚他就於facebook出post抒發了自己的感受。

天佑同黃秋生合作演出舞台劇。(徐天佑fb圖片)

天佑發文表示：「現在社會，發聲是錯？有好多人因此割席我不管，有"人"同我講「不如你唔好再講嘢啦」我明白......但可以嗎？低頭嗎？被滅聲的感覺很微妙，亦很壯麗。你看今天的集會舒服嗎？我不會。香港加油！」他所說的「今天的集會」相信就是昨天於添馬艦公園舉行的撐警集會。其實這段日子，天佑一直都好關心和留意住社會時事，並且於fb出post分享他的感受和睇法。

佢仍然勇敢發聲。(徐天佑fb圖片)

天估由6月12日的大遊行開始至今，都有於他的fb出post表明立場，例如日前舉行的銀髮族遊行，他亦有出post支持：「狂look返琴日銀髮族啲片，真係好感動，Deanie姐嗰段好正。Thank you，大家加油！」Deanie姐即是有份遊行的葉德嫻。不少反修例的網民都大讚天佑是良心藝人，勇敢發聲，無懼會受到打壓仍然堅守信念。

葉德嫻都有參與銀髮族遊行。(潘小濤fb圖片)

點解下圖逐格睇天佑於facebook嘅post，以及佢嘅靚相：